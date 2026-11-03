Presidio universitari a Torino, chiesto incontro con la rettrice

Oltre sessanta studenti universitari si sono radunati questa mattina davanti al Rettorato dell'Università di Torino, in occasione della seduta del Senato accademico, per chiedere un incontro con la rettrice, Cristina Prandi. Il presidio, organizzato in via Verdi e via Po, vede la partecipazione di diversi collettivi, tra cui Cambiare Rotta, Assemblea Cps e Cua. I manifestanti hanno esposto uno striscione con la scritta 'Prandi chiude agli studenti ma apre a Guerra. Dimissioni subito'. "Siamo qui per avere un canale di dialogo, un incontro pubblico con la Prandi che si è sempre rifiutata, anche la scorsa settimana, di prendere in considerazione le nostre vertenze e di prestare attenzione all'occupazione in corso", afferma Margherita, di Assemblea studentesca Cps, tra le realtà che dal 26 ottobre occupano il Campus Luigi Einaudi. In questa seduta del Senato stanno discutendo l'ennesimo accordo con aziende per noi decisamente problematiche Ci sembra emblematico che l'Università di Torino, in due settimane, abbia deciso di stringere accordi per riparare un buco di bilancio enorme, anziché andare nella direzione di un'Università dove la ricerca è libera e accessibile, non con aziende private. Vediamo sempre di più entrare questo tipo di aziende belliche che provocano devastazione all'interno di UniTo", sostiene la studentessa. Intanto, gli occupanti del Campus Einaudi stanno valutando di estendere la protesta ad altre sedi universitarie torinesi. "L'idea è di coordinarci con gli altri poli universitari, l'effetto sarà più forte. Abbiamo iniziato delle assemblee di coordinamento con gli studenti di Palazzo Nuovo e con gli altri poli esistenti a Torino proprio con questa funzione, per scendere insieme in piazza come universitari uniti anche il prossimo sabato, ma anche per iniziare occupazioni in altri poli", spiegano i manifestanti.