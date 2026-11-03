Tata Motors, Iveco Group continuerà ad avere sede a Torino

"Iveco Group continuerà ad avere sede a Torino, mantenendo l'identità distintiva dei propri marchi, delle persone e della presenza industriale". Lo hanno spiegato Natarajan Chandrasekaran, chairman di Tata Sons e Tata Motors e Girish Wagh, managing director e ceo di Tata Motors, in un evento a Torino. L'indiana Tata Motors ha acquisito l'89,42% di Iveco Group attraverso un'Opa. Iveco Group è entrato ufficialmente nel gruppo Tata il 30 ottobre. "Tata Motors sosterrà l'attuale strategia e i piani di investimento di Iveco Group, mentre le due organizzazioni collaboreranno per valorizzare le rispettive complementarità, rafforzare le competenze e creare maggiore valore per clienti e stakeholder", hanno sottolineato i manager indiani.