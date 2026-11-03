Ex Ilva, al via lo spegnimento degli altiforni

Sono iniziate questa mattina le operazioni di spegnimento degli altiforni dell'ex Ilva di Taranto. A comunicarlo alle organizzazioni sindacali è stata l'azienda, dopo la decisione della Corte di Cassazione che ha respinto i ricorsi di AdI in As e Ilva in As, confermando il decreto della Corte d'Appello di Milano sullo stop degli impianti dell'area a caldo, disposto in accoglimento dell'azione inibitoria promossa da undici cittadini aderenti all'associazione Genitori Tarantini.