SANITÀ

Ai pazienti il conto (da non pagare). Piemonte ancora fermo al Cup

Dal prossimo anno i pazienti conosceranno le tariffe delle prestazioni a carico del servizio pubblico. Svolta sulla trasparenza prevista nel nuovo sistema di prenotazione regionale. Peccato che, tra ritardi e continui guasti, la piattaforma sia un miraggio

Si fa presto a dire gratis. Certo, la sanità la si finanzia con le tasse (che, tra l’altro, non tutti pagano come dovrebbero), ma l’universalità del Servizio sanitario nazionale, insieme agli indiscussi pregi, ha forse il difetto di aver abituato tutti a non chiedersi, e comunque a non sapere, quanto costi quella visita o quell’esame per il quale, al massimo, si paga il ticket.

Una consapevolezza e una trasparenza che dal prossimo anno potrebbero arrivare con un “conto” che il paziente non dovrà pagare, ma di cui potrà conoscere l’importo. Nella prossima legge di Bilancio è infatti prevista l’introduzione di un documento da rilasciare al paziente dopo aver ricevuto la prestazione: vi saranno indicati i costi o, più precisamente, le tariffe a carico delle casse pubbliche.

Lo scontrino della salute

Quello che è già stato ribattezzato lo “scontrino della salute” non è una novità assoluta: il Veneto è stata la prima Regione a riportare sui referti sia la somma pagata dal paziente sia quella sostenuta dal servizio sanitario. A ruota è arrivata la Toscana, con un sistema simile, sperimentato però soltanto in alcune Asl.

Dopo queste esperienze pionieristiche, il sistema è destinato a essere applicato in tutto il Paese, anche se inizialmente sarà circoscritto a due ambiti del servizio sanitario: la specialistica ambulatoriale, comprensiva degli esami diagnostici, e gli accessi ai Pronto Soccorso non urgenti ai quali non segue un ricovero.

Un ulteriore limite è rappresentato dalla possibile differenza tra la tariffa – ovvero il valore economico di riferimento su cui si basa la remunerazione della prestazione, sia alla struttura pubblica sia a quella privata accreditata – e il costo reale, che può variare da azienda ad azienda in funzione di diversi fattori, come il personale, le spese energetiche, le attrezzature e altro ancora.

Trasparenza a costo zero?

Quello previsto nella manovra finanziaria rappresenta comunque un deciso passo avanti, seppure ancora subordinato alla soluzione di alcuni problemi tecnici e organizzativi, che dovranno essere affrontati in un successivo decreto, sul quale sarà necessaria l’intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Nella manovra è espressamente specificato che il nuovo sistema non dovrà comportare ulteriori oneri, tanto che non è previsto alcuno stanziamento finanziario. Un presupposto sul quale alcune Regioni sollevano già perplessità, per il possibile aumento del carico di lavoro sul fronte organizzativo e amministrativo. Molto dipenderà dal livello di informatizzazione delle strutture e dagli interventi necessari per adeguare i sistemi allo “scontrino della salute”.

Il Piemonte ha previsto tutto. Tranne i ritardi

Su questo fronte il Piemonte ha mostrato una certa lungimiranza, già al momento della stesura del nuovo piano sociosanitario, ma soprattutto nella definizione delle specifiche del nuovo Cup. Proprio nel futuro sistema di prenotazione, atteso ormai da troppo tempo, è già prevista la procedura per comunicare, in formato cartaceo o per via telematica, quel conto che i pazienti non dovranno pagare, ma conoscere.

La stessa piattaforma dovrebbe consentire non soltanto di estendere, qualora il Governo lo decidesse, il criterio della trasparenza a una platea più ampia di prestazioni, ma anche di includere quelle che, come gli accessi al Pronto Soccorso, non passano attraverso il sistema delle prenotazioni.

Una lungimiranza, quella del Piemonte, che deve però fare i conti con gli ormai innumerevoli ritardi e intoppi lungo la strada verso il nuovo Cup. Si rischia così di aver visto più lontano degli altri, ma di restare indietro qualora l’operazione trasparenza partisse all’inizio del prossimo anno, zavorrati da un sistema tuttora in uso che, tra ripetuti malfunzionamenti e gravi disagi, impedisce persino una semplice prenotazione. Altro che presentare il conto ai pazienti: in questo caso sarebbe giusto il contrario.