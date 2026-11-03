Dalla Regione Piemonte 6,7 milioni di euro per la polizia locale

La giunta regionale del Piemonte ha approvato, su proposta dell'assessore Enrico Bussalino, due delibere che definiscono i criteri per l'assegnazione dei contributi agli enti locali: 2 milioni di euro per la polizia locale nel biennio 2026-2027 e oltre 4,7 milioni per le Unioni di comuni per l'anno 2026. "Con questi provvedimenti mettiamo a disposizione degli enti locali risorse concrete per garantire servizi più efficienti e sostenere il lavoro quotidiano della polizia locale", dichiara l'assessore regionale agli Enti locali, sicurezza e polizia locale, Enrico Bussalino. Con il primo provvedimento sono stati destinati alla polizia locale 2 milioni di euro di risorse regionali, suddivisi in un milione per il 2026 e un milione per il 2027. I contributi sosterranno le spese correnti per la gestione dell'attività ordinaria della polizia municipale, provinciale e metropolitana. Potranno accedervi Unioni montane, Unioni di Comuni, Comuni convenzionati per l'esercizio associato della funzione, singoli Comuni, Province e Città metropolitana di Torino, secondo i requisiti previsti dal provvedimento. Il secondo provvedimento mette a disposizione 4,7 milioni di euro per sostenere, nel 2026, la gestione associata delle funzioni fondamentali comunali da parte delle Unioni di Comuni inserite nella Carta delle forme associative del Piemonte. La dotazione comprende circa 2,56 milioni di euro di fondi regionali e circa 2,15 milioni di euro di risorse statali.