FINANZA & POTERI

Intesa, utili oltre i 10 miliardi. Messina: 61 miliardi ai soci

Dopo gli 8,2 miliardi guadagnati nei primi nove mesi, rivede al rialzo le previsioni e promette cedole sempre più ricche. Brindano le fondazioni piemontesi, dalla Compagnia di San Paolo alla CrCuneo. E con Mps l'obiettivo è superare i 16 miliardi di profitti

A forza di macinare miliardi, Carlo Magno rischia di non sapere più dove metterli. E allora li distribuisce. Agli azionisti, naturalmente, con una generosità che dalle parti di Torino e Cuneo, nelle stanze della Compagnia di San Paolo e della Fondazione CrCuneo, viene accolta come una benedizione. Sessantuno miliardi di euro tra dividendi e riacquisti di azioni nel quinquennio 2025-2029, undici in più rispetto a quanto promesso appena pochi mesi fa.

È l'ultima munificenza di Carlo Messina, che alla guida di Intesa Sanpaolo continua a inanellare record e a rivedere al rialzo i propri obiettivi. Nei primi nove mesi del 2026 la banca ha messo in cassaforte 8,2 miliardi di utili, l’8,1% in più rispetto a un anno fa, e adesso prevede di chiudere l’esercizio ben oltre quota 10 miliardi. Il tutto nonostante i 900 milioni lasciati al fisco per effetto della legge di Bilancio. Una specie di obolo, per chi viaggia a queste altitudini.

E non è finita. Perché mentre gli azionisti contano le cedole, Carlo V prepara il prossimo salto: con il Monte dei Paschi nel suo impero, l’obiettivo dichiarato è arrivare a oltre 16 miliardi di profitti nel 2029. A quel punto servirà un cartografo per disegnare i confini del regno.

Il bancomat delle fondazioni

A festeggiare non saranno soltanto i grandi investitori internazionali. In Piemonte, dove Intesa conserva radici (anche se sempre meno profonde) e un peso economico e istituzionale difficilmente eguagliabile, a brindare sono soprattutto le fondazioni azioniste. A cominciare dalla Compagnia di San Paolo, uno dei maggiori soci stabili del gruppo, e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, per le quali le cedole di Messina rappresentano una risorsa fondamentale per finanziare attività sociali, culturali e interventi sul territorio.

Il consiglio di amministrazione ha deliberato un acconto sul dividendo da 3,813 miliardi, pari a 22 centesimi per azione, con pagamento il 25 novembre. E non è che l’antipasto. Nel 2026 Intesa prevede di distribuire complessivamente 9,4 miliardi tra dividendi e riacquisti di azioni proprie. Nell’intero periodo 2025-2029, la montagna di denaro destinata agli azionisti dovrebbe raggiungere 61 miliardi, undici in più rispetto alle previsioni originarie del piano industriale.

Per gli enti filantropici piemontesi, insomma, Carlo V – dove la V del quinto mandato potrebbe tranquillamente stare per valanga (di dividendi) – continua a essere una formidabile macchina da finanziamenti. Naturalmente, più generosa è la cedola, maggiore diventa anche la responsabilità di trasformare quella ricchezza in benefici concreti per il territorio.

La conquista di Siena

Ma il vero salto di dimensione deve ancora arrivare. L’Opas sul Monte dei Paschi di Siena, valorizzata 31,4 miliardi, promette di ridisegnare la geografia bancaria italiana. Messina punta a costruire un gruppo capace di produrre oltre 16 miliardi di utili nel 2029, una cifra che collocherebbe il nuovo colosso tra i protagonisti assoluti del credito europeo.

La strada sembra essersi spianata dopo il 29 ottobre, quando gli azionisti del Monte hanno bocciato il piano difensivo dell’amministratore delegato Luigi Lovaglio, che prevedeva operazioni su Banco Bpm e Banca Generali, l’integrazione con Mediobanca e un maxi-dividendo. Intesa ha intanto ritoccato il concambio da 1,6 a 1,664 nuove azioni per ogni titolo Mps, un aggiustamento tecnico legato allo stacco della cedola, non un rilancio dell'offerta.

Messina promette alla Toscana più credito, un polo tecnologico, una direzione commerciale e nuove strutture centrali. Una rassicurazione ai territori che dovranno convivere con l’ennesima concentrazione bancaria. Perché gli imperi finanziari, proprio come quelli di Carlo Magno, si costruiscono aggregando regni, ma poi bisogna anche governarli.

La macchina dei profitti

I numeri spiegano perché Messina possa permettersi ambizioni tanto smisurate. I ricavi dei nove mesi sono saliti a 21,457 miliardi, con commissioni per 7,718 miliardi e interessi netti per 11,366 miliardi. I costi operativi, invece, sono scesi dell’1,3%, portando il rapporto tra costi e ricavi al 36,7%, uno dei migliori del settore europeo.

La redditività del capitale, misurata dal Roe annualizzato, raggiunge il 21%, mentre le attività finanziarie della clientela superano i 1.500 miliardi. Il gruppo ha erogato 66,4 miliardi di nuovo credito a famiglie e imprese, di cui 15,1 miliardi per la transizione sostenibile e 4,4 miliardi di credito sociale.

Non manca, naturalmente, la cura dimagrante sul personale: oltre 2.700 uscite nei nove mesi, mentre proseguono gli investimenti tecnologici, arrivati a 6,2 miliardi dal 2022, e avanzano 33 iniziative legate all’intelligenza artificiale. La banca del futuro promette dunque più tecnologia, meno costi e profitti sempre maggiori. Quanto al personale, l'efficienza ha un prezzo che non compare nelle tabelle dei dividendi.

Il sovrano e i sudditi

Messina rivendica anche il contributo al sistema Paese: 5,2 miliardi di imposte nei nove mesi e oltre 210 milioni destinati a iniziative sociali contro povertà e disuguaglianze. Numeri che completano il ritratto di una banca sempre più simile a una grande istituzione economica nazionale, capace di influenzare non soltanto il credito, ma anche il welfare, la cultura e gli equilibri territoriali.

In Piemonte questo intreccio è particolarmente evidente. Da una parte c'è il gruppo bancario che produce ricchezza e accentra potere; dall’altra le fondazioni che, grazie ai suoi dividendi, finanziano una parte rilevante della vita sociale e culturale della regione. Un circuito virtuoso, almeno finché la macchina continua a girare a questi ritmi. Per ora, comunque, a Carlo Magno riesce tutto: gli utili salgono, le cedole crescono e il prossimo regno è già nel mirino. A Siena devono ancora decidere se aprirgli le porte. A Torino e a Cuneo, invece, c’è già chi aspetta il prossimo bonifico.