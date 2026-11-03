CALCIO & FINANZA

Juve, disgelo con Tether ma niente affari. Spunta l'idea di un secondo stadio

Dialogo con il colosso delle criptovalute, secondo azionista dopo Exor, ma escluse trattative. Un nuovo impianto per Women e Next Gen, mentre le Academy puntano a espandersi oltre il Piemonte. Intanto i conti restano in profondo rosso: 66 milioni di perdite

La pace non è ancora scoppiata, ma almeno sono state riposte le armi. Dopo le tensioni tra la famiglia Agnelli-Elkann e Tether, il colosso delle criptovalute che aveva tentato senza successo la scalata alla Juventus, dalle parti della Continassa sembra tornata una certa voglia di parlarsi. Senza esagerare, naturalmente. Perché una cosa è sedersi al tavolo con il secondo azionista, un’altra è consegnargli le chiavi della società. E su questo John Elkann non pare intenzionato a cambiare spartito.

A misurare la temperatura dei rapporti è stato il presidente bianconero Gianluca Ferrero, durante l’assemblea degli azionisti all’Allianz Stadium. «La Juventus è aperta al dialogo con tutti gli azionisti. Tether è un grande azionista, un azionista attento», ha spiegato rispondendo a una domanda. Salvo aggiungere immediatamente che «non ci sono iniziative in corso con Tether». Insomma, si può discutere di tutto, purché nessuno pensi che la società sia in vendita.

Un altro stadio, per ora sulla carta

Se sul fronte degli assetti proprietari prevale la prudenza, la Juventus guarda invece a nuovi investimenti nelle infrastrutture. Sul tavolo c'è l’ipotesi di un secondo stadio, destinato alla squadra femminile e alla Next Gen, attualmente costrette a disputare le partite casalinghe lontano da Torino.

«Il progetto del secondo stadio c’è ma non abbiamo nell’immediato un progetto esecutivo per realizzarlo», ha precisato Ferrero. L’obiettivo sarebbe riportare più vicino alla città le due formazioni, dotandole di una casa propria. Un’ambizione che, per il momento, non ha ancora né un cantiere né una data. Insomma, prima di vedere le ruspe bisognerà aspettare.

Nessuna intenzione, invece, di abbandonare Piazza Affari: la società ha escluso operazioni finalizzate al delisting, vale a dire l’uscita della Juventus dalla Borsa.

Il vivaio cresce oltre il Piemonte

C’è poi il capitolo Academy, dove il radicamento piemontese resta forte ma non basta più. La rete conta attualmente 20 strutture affiliate, 14 in Piemonte e sei nel resto d’Italia. Numeri che la società intende incrementare, allargando la presenza sul territorio nazionale.

La dirigenza sta rivedendo il modello delle Academy per renderlo più capillare. Una strategia che punta ad ampliare il bacino di reclutamento dei giovani talenti e a consolidare il marchio bianconero fuori dai tradizionali confini regionali. Perché il Piemonte resta la culla della Vecchia Signora, ma il vivaio deve pescare anche altrove.

Conti ancora in fuorigioco

A riportare tutti con i piedi per terra, però, ci pensano i numeri. L’assemblea ha approvato, con il 91,8% dei voti favorevoli, il bilancio dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2026. E il risultato non è esattamente da festeggiare: 66 milioni di euro di perdita netta, contro i 58,1 milioni dell’anno precedente. Un peggioramento di quasi otto milioni, che conferma quanto sia ancora accidentata la strada verso il risanamento.

Così, mentre si ragiona di nuovi impianti, accademie e possibili intese tra azionisti, la Juventus continua a fare i conti con un bilancio che non riesce a scrollarsi di dosso il segno meno. Tether, dal canto suo, resta alla finestra. Con una partecipazione importante, parecchi soldi e, almeno per ora, nessuna possibilità concreta di mettere le mani sul comando. La Vecchia Signora cerca nuovi stadi e nuovi talenti. Ma il primo risultato da conquistare resta il pareggio di bilancio.