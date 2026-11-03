Ravinale (Avs), per Iveco e Tata servono piani industriali a lungo termine

"Registriamo le positive dichiarazioni di Natarajan Chandrasekaran, chairman di Tata Sons, Tata Motors Limited e Iveco Group, sugli obiettivi del nuovo gruppo, ma resta un fatto: a oggi non sono ancora stati presentati piani industriali per il futuro di Iveco, che secondo il presidente arriveranno solo 'nei prossimi mesi'. In occasione dell'incontro del 13 ottobre 2026 presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Iveco Group aveva confermato il piano di investimenti per il 2026, per oltre 76 milioni di euro negli stabilimenti italiani, di cui 35 milioni destinati a Torino. L'Ad di Tata Motors, sempre in quell'occasione, ha dichiarato la propria disponibilità a incontri a livello locale nelle varie Regioni coinvolte, ma all'incontro del 13 ottobre non ha partecipato nessun componente della Giunta regionale del Piemonte". Così Alice Ravinale, capogruppo Avs nel Consiglio regionale del Piemonte. "Ricordiamo - aggiunge - che Iveco in Piemonte ha oltre 6.000 dipendenti e va tutelato anche l'indotto, e dunque la Regione non può permettersi di stare a guardare: servono garanzie chiare e più durature di un biennio, un piano industriale chiaro e verificabile e di un confronto strutturato sulle prospettive dei singoli stabilimenti. Per questo abbiamo depositato un'interrogazione che chiede alla Giunta quali azioni intenda intraprendere per garantire la continuità di Iveco e se intenda avviare un tavolo locale di confronto e accompagnamento dell'evoluzione industriale e occupazionale che coinvolga la direzione e i sindacati".