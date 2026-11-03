ECONOMIA DOMESTICA

La Tata di Iveco: Torino "centrale".

Fpt gioiello da esportare in India

Il colosso asiatico presenta la strategia del gruppo: investimenti confermati negli stabilimenti italiani, crescita di volumi e ricavi nei prossimi cinque anni. Chandrasekaran ringrazia Elkann e il Governo. Il piano industriale arriverà nei prossimi mesi

Torino non sarà soltanto l’indirizzo sulla carta intestata di Iveco. Almeno stando agli impegni dei nuovi padroni indiani, sotto la Mole resterà uno dei centri nevralgici del gruppo, non soltanto per la produzione ma soprattutto per la ricerca, l’ingegneria e lo sviluppo delle tecnologie destinate a equipaggiare i veicoli del futuro. E Fpt Industrial, il gioiello motoristico cresciuto all’ombra della Fiat, potrebbe diventare uno dei principali motori dell’espansione di Tata in India, Africa e Asia. Non proprio una quisquiglia per una città che da anni vede assottigliarsi la propria vocazione manifatturiera, tra fabbriche ridimensionate e produzioni trasferite altrove

È questa la novità più significativa emersa dalla presentazione ufficiale del nuovo gruppo Tata-Iveco, andata in scena oggi a Torino, pochi giorni dopo il perfezionamento dell’acquisizione annunciata nel luglio dello scorso anno. Un appuntamento che non doveva certo annunciare un passaggio di proprietà già noto, ma spiegare che cosa gli indiani intendano fare dell’industria che hanno comprato dagli Agnelli-Elkann.

E il messaggio di Natarajan Chandrasekaran, presidente di Tata Sons, Tata Motors e Iveco Group, è stato improntato all’ottimismo: nei prossimi cinque anni sono previsti un aumento dei volumi, una crescita significativa dei ricavi e un miglioramento dei margini. «Non siamo qui per presentare un business plan», ha però precisato il numero uno del colosso indiano, rinviando ai prossimi mesi i numeri e gli obiettivi dettagliati. Insomma, la direzione è tracciata, ma per conoscere la consistenza degli investimenti e le ricadute su stabilimenti e occupazione bisognerà ancora aspettare.

Un gigante da 21 miliardi

I numeri del nuovo gruppo sono quelli di una potenza industriale mondiale: 21 miliardi di euro di ricavi combinati, circa 590mila veicoli venduti, oltre 73mila dipendenti, 27 stabilimenti produttivi, 25 centri di ricerca e sviluppo e una rete di più di 9.300 punti vendita e assistenza. Una presenza che si estende dall’Europa all’India, dall’America Latina all’Africa e al Medio Oriente, collocando la nuova realtà al quarto posto mondiale tra i produttori di veicoli commerciali.

Ma Chandrasekaran tiene a precisare che non si tratta di un’operazione di semplice consolidamento. «Riguarda il futuro: due aziende iconiche si uniscono per creare un futuro orientato alla crescita». La complementarità geografica è evidente: Tata è forte in India, Asia e Africa, Iveco in Europa e America Latina. E l’ambizione dichiarata è sfruttare questa combinazione per aumentare volumi, fatturato e redditività nei prossimi cinque anni. Numeri precisi, però, ancora non ce ne sono. Il piano industriale arriverà nei prossimi mesi. Per il momento, dunque, il futuro si declina soprattutto al tempo delle promesse.

Capitale dei motori e del software

La notizia più importante per il Piemonte riguarda la conferma della sede di Iveco Group a Torino e, soprattutto, del ruolo industriale e tecnologico della città. Il ceo Olof Persson ha assicurato che gli investimenti negli stabilimenti italiani «sono confermati, sono nel piano e sono in corso». Non soltanto camion e linee di montaggio. Il gruppo intende rafforzare le attività di ingegneria, sviluppo software e tecnologie per la decarbonizzazione, trasformando ulteriormente Torino in un polo di progettazione e innovazione. «Oltre alla manifattura, stiamo diventando sempre di più un hub ingegneristico orientato al futuro. Torino è oggi, e nel piano resta, il centro di queste attività», ha scandito Persson.

Parole che pesano soprattutto per Fpt Industrial che Chandrasekaran ha definito proprio «un gioiello di Iveco». Le sue tecnologie potranno trovare applicazione non soltanto sui veicoli del gruppo europeo, ma anche nella gamma Tata destinata ai mercati indiano, africano e asiatico. Una prospettiva che potrebbe allargare sensibilmente gli sbocchi industriali delle competenze sviluppate sotto la Mole.

C’è anche una curiosità che riannoda il filo tra Torino e Mumbai. Girish Wagh, amministratore delegato di Tata Motors, ha ricordato che la prima automobile progettata dal gruppo indiano, la Indica, nacque alla fine degli anni Novanta grazie al centro stile torinese I.De.A Institute. «In un certo senso dobbiamo a Torino il nostro business delle auto», ha riconosciuto. Un debito industriale che oggi, con il cambio di proprietà, assume un significato tutt'altro che simbolico.

I 35 milioni e le garanzie del Governo

A distinguere gli annunci di oggi dalle generiche dichiarazioni d’intenti c’è almeno un impegno già quantificato. Al tavolo del ministero delle Imprese dello scorso 13 ottobre, Iveco aveva confermato oltre 76 milioni di investimenti nel 2026 per gli stabilimenti italiani, di cui 35 milioni destinati a Torino, 15 a Foggia, 14 a Suzzara e 12 a Brescia. A questi si aggiungono i 37 milioni già investiti da Fpt a Foggia per il trasferimento della produzione del motore F5.

Il Governo, che ha esercitato il golden power per tutelare occupazione, brevetti e presenza industriale, ha ottenuto impegni che Tata assicura di voler rispettare anche oltre l’orizzonte biennale delle garanzie previste dall’accordo. Il ministro Adolfo Urso ha promesso vigilanza, mentre i sindacati continuano a chiedere certezze su produzioni e posti di lavoro. Del resto, la partita coinvolge un patrimonio industriale che al momento dell'annuncio della cessione contava circa 14.650 addetti in Italia. Non proprio una questione da liquidare con qualche stretta di mano.

Il congedo degli Agnelli

La nuova stagione di Iveco si apre con il definitivo disimpegno degli Agnelli-Elkann. Attraverso Exor, la famiglia ha ceduto la propria partecipazione nell’ambito di un’operazione che ha valutato il gruppo, al netto delle attività militari, 3,8 miliardi di euro. A parte la vendita di Iveco Defence a Leonardo, per 1,7 miliardi. Complessivamente 5,5 miliardi, con l’Opa di Tata conclusa all’89,42% del capitale e il passaggio di proprietà perfezionato il 30 ottobre.

Il ringraziamento rivolto da Chandrasekaran all’«amico» John Elkann (e a Giorgia Meloni) suggella un’operazione che per Exor rappresenta un’importante dismissione e per Tata un investimento strategico. Due prospettive differenti, che si riflettono anche nelle rispettive priorità: da una parte la gestione e la riallocazione del capitale, dall’altra l’integrazione industriale tra due costruttori con mercati e competenze complementari.

Tata ha confermato la strategia e gli investimenti già programmati da Iveco, prospettando un’espansione delle attività nei prossimi cinque anni. Il passaggio decisivo sarà il nuovo piano industriale, dal quale si capirà quanto della crescita annunciata riguarderà direttamente gli stabilimenti italiani e quale ruolo verrà assegnato a Torino, in particolare a Fpt e alle attività di ricerca e sviluppo. Per ora, al netto delle rassicurazioni, è questo il capitolo ancora da scrivere.