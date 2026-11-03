Sindaco Novi Ligure, assicurare l'attività produttiva ex Ilva dell'area a freddo

"La copertura degli ammortizzatori sociali prevista fino a giugno è insufficiente a fronte di una crisi destinata a prolungarsi nel tempo. E' necessario programmare fin d'ora tutele a lungo termine. Così come urge la copertura completa degli ammortizzatori anche per le imprese e i lavoratori dell'indotto". Così Rocchino Muliere, sindaco di Novi Ligure (Alessandria), che ha partecipato oggi all'audizione presso la nona e decima Commissione del Senato in merito al Decreto Legge sulla crisi del gruppo ex Ilva. "Riguardo all'articolo 6 del Decreto sui contratti di sviluppo - riferisce in una nota il primo cittadino - è stata confermata la volontà di collaborare con la Regione per l'impiego delle risorse, richiedendo la rimozione del divieto di finanziare le infrastrutture, considerate leva fondamentale per agevolare il rilancio economico". Sulla gestione operativa del sito ex Ilva di Novi, Muliere ha ricordato come la proposta di rifornire lo stabilimento attraverso l'acquisto di materia prima da fornitori terzi fosse già stata presentata un anno fa alla medesima Commissione parlamentare, senza trovare riscontro. "Con l'esaurimento delle scorte previsto entro il 20 novembre e il successivo ingresso dei lavoratori in cassa integrazione, l'impianto rischia il fermo totale. Il contingente di 10.000 tonnellate promesso dai commissari garantisce appena 15-20 giorni di attività. Serve un piano di ordini strutturato, proiettato almeno nel medio termine". Infine, è stato ribadito il valore politico del Tavolo di crisi permanente attivato tra le Regioni Piemonte e Liguria, gli enti locali e le forze sociali. "A seguito della decisione della Corte di Cassazione sugli impianti di Taranto, è impossibile per la filiera dell'area a freddo rimanere paralizzata per anni. La prosecuzione dell'attività produttiva per Novi Ligure, Cornigliano e Racconigi attraverso l'approvvigionamento esterno rappresenta una priorità industriale imprescindibile per la tenuta dell'intero Paese".