La pace ha bisogno di difesa

La pace va difesa. E anche la democrazia. Nel mondo, su 167 Paesi, soltanto 25 sono considerati «democrazie piene», mentre altri 46 rientrano nella categoria delle «democrazie imperfette». Il restante 57,5% è costituito da regimi ibridi o autoritari. Secondo il Democracy Index, l’Italia occupa il 37° posto, tra le democrazie imperfette.

I Paesi democratici, pur con tutti i loro limiti, si concentrano nell’America del Nord, in Oceania, in Europa e in parte dell’America del Sud. In Africa, Medio Oriente, Russia, Cina e in gran parte dell’Estremo Oriente prevalgono invece regimi autoritari o ibridi.

Pace e democrazia procedono di pari passo. Oggi il confine orientale dell’Europa tra democrazia e autoritarismo corre lungo l’Ucraina e i Paesi baltici, mentre a sud attraversa il Mediterraneo. Sono confini che ci riguardano direttamente, perché ormai non possiamo più ragionare soltanto in termini nazionali: i nostri confini sono quelli dell’Unione Europea.

La Costituzione, la pace e il dovere della difesa

Il primo atto per garantire pace e democrazia è rispettare e attuare integralmente la Costituzione italiana, nata dalla Resistenza.

L’articolo 11 stabilisce: «L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo».

L’articolo 52 recita: «La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici. L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica». Vale la pena ricordarli entrambi, soprattutto a chi sembra dimenticare di leggerli nella loro interezza.

Abbiamo una Costituzione scritta dai Padri costituenti, nata dalla lotta di liberazione, anche armata, della Resistenza contro l’occupazione nazista e la dittatura fascista. Quella che definiamo la Costituzione più bella del mondo ci consegna un principio inequivocabile: l’Italia ripudia la guerra di aggressione, ma riconosce la difesa della Patria come dovere fondamentale e promuove la cooperazione internazionale per garantire pace e giustizia.

È in questa prospettiva che vanno considerate le Nazioni Unite, oggi spesso impotenti e paralizzate dai veti incrociati, e la Nato, di cui fanno parte 32 Paesi europei e nordamericani, oltre alla Turchia, unico membro dell’Alleanza a non rientrare, secondo il Democracy Index citato, tra i 71 Paesi classificati come democratici.

Tutto questo, che appartiene alla nostra storia, dovrà pur significare qualcosa. Significa che le democrazie hanno anche la responsabilità di difendere la pace e la democrazia stessa.

Diplomazia e deterrenza

Entra così in gioco il concetto di difesa, che si fonda su due strumenti complementari: diplomazia e deterrenza. La diplomazia funziona quando le parti in conflitto condividono la volontà di utilizzarla per raggiungere un’intesa. La deterrenza militare serve invece a creare le condizioni affinché quella volontà possa tradursi in un negoziato concreto. Chi pensa, fanciullescamente, che la diplomazia possa ottenere risultati senza alcuna forma di deterrenza vive nel mondo delle favole e rischia di mettere a repentaglio la nostra stessa democrazia.

Non a caso, tra i Paesi democratici, il ruolo di guida viene generalmente riconosciuto alle nazioni più forti sul piano economico e militare. Germania e Francia rappresentano oggi i principali riferimenti dell’Unione Europea, senza dimenticare il peso strategico della Gran Bretagna. Pace e giustizia tra gli Stati si perseguono dunque attraverso strumenti che non sempre possono essere utilizzati contemporaneamente, ma che devono concorrere allo stesso obiettivo.

Prendiamo il caso dell’invasione russa dell’Ucraina. Le ipotesi sono sostanzialmente due. La prima è che uno dei contendenti prevalga militarmente sull’altro, imponendo una pace che rischierebbe di essere ingiusta. La seconda è che entrambi, stremati dalle perdite umane, dai costi economici e dal logoramento militare, decidano di accettare una trattativa per raggiungere una pace giusta. Ma che cosa significa pace giusta? Sarà la diplomazia a definirne concretamente le condizioni, nella consapevolezza che una pace davvero duratura non può fondarsi soltanto sull’umiliazione dello sconfitto.

Questa è la realtà. Il resto appartiene a sogni e aspirazioni utopiche, certamente rispettabili, ma difficilmente applicabili. Occorre lavorare affinché la diplomazia diventi lo strumento principale per risolvere le controversie, sapendo però che, molto probabilmente, questo risultato potrà essere raggiunto soltanto attraverso una precedente pressione militare e/o economica.

Il falso dibattito sull’esercito comune

È per queste ragioni che serve rafforzare lo strumento della difesa, impropriamente e maldestramente chiamato ReArm dall’Unione Europea, attraverso iniziative come il SAFE (Security Action for Europe). Bisogna anche uscire dallo sterile dibattito sull’esercito comune europeo. Dietro questa richiesta, avanzata da molte forze politiche, si nasconde spesso, in realtà, un atteggiamento ostruzionistico che finisce per ostacolare proprio quel processo di difesa comune di cui l’Europa ha urgente bisogno.

Dovremmo anzitutto comprendere che il conflitto ibrido è già in corso. Il secondo attacco hacker ai sistemi di refrigerazione di supermercati in diversi Paesi europei ne rappresenta un’ulteriore conferma. Le guerre non conoscono più soltanto confini geografici e fisici, né si combattono esclusivamente con le armi tradizionali.

Nessuno invaderà necessariamente l’Italia. Non manderemo i nostri giovani a morire, come sostengono alcuni improbabili politici, e nessuno vuole combattere una «guerra degli altri», come ripete una parte del mondo giovanile. Tanto meno sarà necessario «disertare», come proclama qualche scolaretto ideologizzato.

Il problema è ben diverso: costruire una difesa europea tecnologicamente standardizzata, capace di integrare i diversi sistemi nazionali e di garantire un’effettiva interoperabilità operativa, facendo leva sul sistema industriale delle aziende europee.

Una difesa comune deve promuovere una grande cooperazione tecnologica, a cominciare dalla cybersicurezza e dalla copertura satellitare. Perché dipendere tecnologicamente da altri Paesi, anche quando sono alleati, significa esporsi a condizionamenti e limitazioni della propria autonomia operativa.

Il prezzo della dipendenza tecnologica

Emblematico è il caso dei sistemi satellitari riconducibili a Elon Musk e delle limitazioni che possono condizionare le capacità operative ucraine. L’Ucraina può colpire con i droni infrastrutture russe, ma resta esposta a vincoli tecnologici che possono incidere anche sulla protezione della popolazione civile.

L’orrenda strage di civili ucraini nel centro umanitario di Komyshuvakha, con 26 morti, richiama anche le responsabilità di chi dispone di tecnologie decisive per la difesa e di chi, sul piano politico, non garantisce continuità agli aiuti militari.

Il governo italiano, dopo aver fornito una batteria antimissile Samp-T, non ha ancora assicurato, secondo le informazioni richiamate, l’invio delle ulteriori munizioni difensive necessarie, come i missili Aster. E una batteria senza munizioni serve a ben poco. A parole si sostiene l’Ucraina, nei fatti si finisce per dare soddisfazione a Salvini. Un’ambiguità politica che rischia di trasformare la solidarietà dichiarata in un sostegno insufficiente.

Le guerre non finiscono con il cessate il fuoco

La tragica morte dei quattro italiani riporta l’attenzione sulla missione militare europea Eufor Althea in Bosnia-Erzegovina, sul ruolo dell’Italia e su una questione che riguarda direttamente anche l’Ucraina: la fine dei combattimenti non coincide necessariamente con la fine della minaccia. Le guerre non finiscono sempre quando sembra, o quando vorremmo crederlo.

In questi giorni il regime di Putin ha colpito una delle ultime voci libere della Russia, la Novaya Gazeta, il giornale per cui scriveva Anna Politkovskaja, assassinata nel 2006. Una giornalista che già nei primi anni Duemila lanciava un avvertimento all’Occidente: «Pensate che ciò che accade a Mosca non abbia nulla a che fare con voi... Vi sbagliate. Il vostro risveglio sarà brutale». Dobbiamo acquisire la consapevolezza che la conclusione di un conflitto non coincide necessariamente con l’inizio della pace. Può anche aprire una fase peggiore.

Chi sottovaluta questo rischio pensa che l’Europa possa risparmiare sulla propria difesa e chiede, come fanno i putiniani di destra e di sinistra e i «pacifinti» nostrani, che l’Ucraina deponga le armi e accetti le condizioni di Mosca. Ma questo ragionamento contiene anzitutto un errore di valutazione economica, prima ancora che politica o morale.

Un’Ucraina disarmata e governata da un regime filorusso porterebbe l’influenza militare e strategica di Mosca fino alle frontiere di Polonia, Slovacchia e Romania. La cessazione dei combattimenti potrebbe così inaugurare una lunga stagione di instabilità, costringendo i Paesi europei a investire per decenni in deterrenza, difesa aerea, infrastrutture militari, intelligence e protezione dei confini.

Insomma, una pace ingiusta e non duratura rischierebbe di produrre maggiore instabilità e costi ancora più elevati per l’Europa, aumentando la possibilità di un conflitto combattuto, questa volta, direttamente sul territorio e ai confini dell’Unione.

L’Europa ha già i soldati, manca l’autonomia

Torniamo allora al SAFE e alla difesa comune europea, che in parte esiste già. L’operazione Eufor Althea, autorizzata dall’Onu, dispone di un mandato esecutivo e di capacità di intervento in caso di deterioramento della sicurezza in Bosnia-Erzegovina. Dimostra concretamente come possa funzionare la cooperazione militare europea: la direzione politica appartiene all’Unione, le truppe sono messe a disposizione dagli Stati membri e parte delle capacità di pianificazione e comando è coordinata con la Nato.

L’Europa, dunque, dispone già di soldati, strutture di comando e missioni militari. Ciò che ancora le manca è una sufficiente autonomia operativa. La dipendenza non riguarda soltanto la Nato come organizzazione, ma soprattutto gli Stati Uniti, che mantengono un ruolo determinante nella disponibilità di armamenti, munizionamento, tecnologie strategiche e capacità satellitari. L’Europa possiede propri sistemi, ma ancora insufficienti per garantire una piena indipendenza.

È proprio nel divario tra l’assunzione di responsabilità politica e militare, da un lato, e l’effettiva autonomia operativa, dall’altro, che si concentra il nuovo sforzo europeo per la difesa. Il programma SAFE, con una dotazione di 150 miliardi di euro, rappresenta uno degli strumenti per colmare queste lacune, rafforzare la cooperazione industriale e tecnologica e rendere l’Europa meno dipendente dagli Stati Uniti, oltre che più autorevole all’interno della Nato.

Torino, città della difesa europea

È in questo contesto che va collocato anche il ruolo di Torino. Non la «città delle armi», secondo una definizione tanto semplicistica quanto fuorviante, ma una città che può contribuire alla costruzione della difesa comune europea, mettendo a disposizione competenze industriali, ricerca, innovazione e capacità tecnologiche.

Perché la difesa europea non significa prepararsi a fare la guerra. Significa dotarsi degli strumenti necessari per prevenirla, proteggere la democrazia e non dover affidare ad altri la propria sicurezza. E soprattutto significa comprendere che la sicurezza dell’Europa riguarda direttamente anche noi. Perché l’Europa è la nostra casa.