ASSETTO ISTITUZIONALE

Autonomia, via alla corsia veloce.

Ma il Piemonte ha il freno tirato

La Camera fissa al 28 gennaio il termine per l'esame dell'intesa. Calderoli accelera per chiudere la partita prima delle Politiche, tra le proteste di Fornaro (Pd). Sui nuovi poteri in sanità pesa il vincolo dei conti in equilibrio. E il confronto con Chiamparino non regge

L’autonomia differenziata entra nel calendario della Camera con una data di scadenza. Quella del Piemonte è il 28 gennaio 2027, ultimo dei quattro appuntamenti fissati ieri da Montecitorio per concludere l’esame dei disegni di legge sulle intese tra lo Stato e le Regioni. Roberto Calderoli ottiene così ciò che più gli premeva: sottrarre la riforma ai tempi incerti del Parlamento e portarla verso l’approvazione prima che le elezioni politiche possano rimettere tutto in discussione.

Non è ancora il via libera all’autonomia, ma una decisione su come e quando arrivarci. Per il Piemonte di Alberto Cirio, peraltro, il voto finale potrebbe non essere neppure il passaggio più difficile. Il problema è scritto nell’intesa sanitaria: per esercitare le nuove prerogative bisogna rispettare l’equilibrio economico-finanziario. E proprio su questo terreno la Regione ha parecchio da dimostrare.

Le scadenze

Il governo ha ottenuto quattro deliberazioni distinte, tutte approvate dalla maggioranza. Il Veneto dovrà concludere l’esame il 20 gennaio, la Liguria il 21, la Lombardia il 27 e il Piemonte il 28. Gli scarti nelle votazioni sono stati rispettivamente di 44, 32, 37 e 38 voti.

Il ricorso alla procedura prevista dal regolamento della Camera, riservata ai provvedimenti collegati alla manovra finanziaria, ha provocato la reazione delle opposizioni. Il piemontese Federico Fornaro, del Pd, ha chiesto che sulla questione si pronunciasse preventivamente la Giunta per il regolamento. Il punto sollevato non era formale: l’autonomia differenziata discende dall’articolo 116 della Costituzione e, secondo il deputato dem, non può essere trattata alla stregua di un ordinario collegato di bilancio

Il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli, di Fratelli d’Italia, ha opposto la valutazione già compiuta dalla presidenza, che non aveva ravvisato impedimenti. La maggioranza ha votato e la procedura è passata. Resta il fatto che il Parlamento sarà chiamato a pronunciarsi su intese già sottoscritte tra governo e presidenti delle Regioni, con margini di intervento ben diversi da quelli di una normale legge.

La sanità, con riserva

Per Piemonte e le altre tre regioni del Nord le competenze aggiuntive riguardano protezione civile, professioni, previdenza complementare e integrativa e tutela della salute, limitatamente al coordinamento della finanza pubblica. È quanto rimane di una richiesta che nel 2019 Cirio aveva esteso a tutte le 23 materie previste dalla Costituzione. La trattativa si è chiusa su un perimetro decisamente più ristretto.

La parte politicamente più rilevante è quella sanitaria. La Regione vorrebbe poter modulare le tariffe di rimborso, utilizzare con maggiore flessibilità alcune risorse, intervenire sull’organizzazione dei servizi e attivare strumenti integrativi per attrarre personale nelle aree meno servite. Non arriveranno nuovi finanziamenti statali: le eventuali maggiori spese dovranno essere coperte dal bilancio regionale.

C’è poi la clausola che rischia di pesare più di tutte le altre. L’articolo 7 dell’intesa lega la sua efficacia al mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario e alla corretta erogazione dei livelli essenziali di assistenza. Le funzioni aggiuntive richiedono inoltre verifiche e accordi con i ministeri competenti. Non basta dunque che il Parlamento approvi la legge perché la Regione possa cominciare a esercitarle senza condizioni.

Ed è qui che la situazione piemontese diventa delicata. Il sistema sanitario regionale continua a richiedere interventi finanziari per coprire i fabbisogni delle aziende, mentre le verifiche ministeriali sui conti e sugli adempimenti restano un passaggio obbligato. Il Piemonte non è automaticamente escluso, ma neppure può considerare acquisita la possibilità di utilizzare tutti gli strumenti previsti dall’intesa. L’autonomia sanitaria promessa da Cirio dipenderà anche dalla capacità della sua amministrazione di rispettare condizioni che oggi rappresentano uno dei principali problemi della Regione.

La questione, oltretutto, non riguarda soltanto la disponibilità di denaro. Nella documentazione parlamentare sono state sollevate osservazioni sulla definizione delle competenze trasferite, sui limiti al loro esercizio e sulle modalità con cui garantire l’equilibrio finanziario e i Lea. Interrogativi tecnici con conseguenze assai concrete, sui quali le rassicurazioni politiche non bastano.

Il precedente Chiamparino

Il centrodestra ricorda volentieri che la richiesta di autonomia piemontese porta la firma originaria di Sergio Chiamparino. È vero, ma il richiamo storico richiede qualche precisazione. Nel gennaio 2018 il governatore dem avviò il negoziato con lo Stato, indicando tra le priorità lavoro, formazione, infrastrutture, ambiente, organizzazione sanitaria e valorizzazione del patrimonio culturale.

L’impostazione era quella di trasferire funzioni e responsabilità, con le risorse necessarie a esercitarle, senza rivendicare quote aggiuntive di gettito fiscale. Chiamparino prese esplicitamente le distanze dal Veneto, che allora insisteva sulla questione degli equilibri fiscali, e parlò di un regionalismo capace di migliorare il funzionamento dello Stato, non di indebolirlo. Arrivò anche a prospettare una collaborazione strutturata tra le Regioni del Nord-Ovest.

Non era dunque il federalismo fiscale che la Lega aveva coltivato per decenni. Ma non era neppure il rifiuto dell’autonomia che oggi caratterizza buona parte del centrosinistra. Il Pd piemontese ha cambiato posizione politica, mentre è cambiato anche il contenuto della proposta sulla quale è chiamato a esprimersi. Due circostanze che non si elidono a vicenda.

A Palazzo Lascaris i dem hanno votato contro le intese, denunciando il rischio di accentuare i divari territoriali e di trasferire nuove responsabilità senza garantire le risorse necessarie a esercitarle. Una posizione che meriterebbe di essere confrontata con l'esperienza di Chiamparino, anziché liquidare quest’ultima come un precedente imbarazzante o, all’opposto, ignorare la distanza tra l’autonomia allora rivendicata e quella oggi proposta dal governo.

L’autonomia prima delle urne

Per la Lega l’autonomia è ormai una questione di sopravvivenza politica prima ancora che una riforma istituzionale. Dopo anni trascorsi a inseguire consensi nel Mezzogiorno, Matteo Salvini deve dimostrare al suo elettorato originario di non aver definitivamente archiviato le ragioni per cui il Carroccio era nato. Calderoli ha il compito di consegnargli un risultato spendibile alle prossime Politiche, possibilmente prima che si aprano le urne. E Giorgia Meloni, che non ha mai fatto del regionalismo differenziato una propria bandiera, non ha interesse a negare all’alleato una delle poche vittorie riconoscibili come autenticamente leghiste.

In Piemonte, dove il Carroccio ha perso la centralità della scorsa legislatura, la riforma è anche un’occasione per rivendicare un ruolo nella maggioranza di Alberto Cirio. L’assessore Enrico Bussalino ne è il referente in Giunta, ma il peso politico dell’operazione dipenderà assai meno dalle rivendicazioni di partito che dai risultati concreti. Tanto più che il presidente della Regione dovrà conciliare le nuove prerogative con i vincoli finanziari che gravano sulla sanità.

La fretta parlamentare, del resto, ha una spiegazione che va oltre le esigenze del Carroccio. Con l’ipotesi di elezioni anticipate nella primavera del 2027, il governo vuole evitare di lasciare la riforma incompiuta alla fine della legislatura. Il 28 gennaio, però, la Camera avrà soltanto esaurito il proprio esame: resterà il Senato e servirà la maggioranza assoluta in entrambi i rami del Parlamento. Il calendario è stato accorciato, non l’iter costituzionale.

E anche qualora Calderoli riuscisse a chiudere la partita legislativa, per il Piemonte resterebbe aperta quella decisiva: ottenere maggiori poteri in sanità senza aver ancora risolto il problema che ne condiziona l’esercizio: l’equilibrio dei conti. Un’autonomia che, prima di diventare una conquista, rischia di trasformarsi nell’ennesima promessa da rinviare a tempi migliori.