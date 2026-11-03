Provinciali, a Cuneo si presenta la lista di centrosinistra

La lista di centrosinistra La Nostra Provincia annuncia la presentazione delle proprie candidature per le prossime elezioni provinciali a Cuneo, in programma il 29 novembre. In campo 11 aspiranti consiglieri, cinque uomini e sei donne, fra cui tre uscenti: Loris Emanuel (sindaco di Moiola), Alberto Gatto (sindaco di Alba) e Davide Sannazzaro (sindaco di Cavallermaggiore). Gli altri candidati sono Luigina Beltramo (consigliera comunale di Sommariva Bosco), Stefania Dalmasso (sindaca di Piasco), Laura Gasco (consigliera comunale di Mondovì), Luca Paschiero (consigliere comunale di Cuneo), Ettore Sanino (consigliere comunale di Bra), Anna Tassone (consigliera comunale di Pianfei), Donatella Valsania (consigliera comunale di Montà), Ernesta Zucco (sindaca di Trinità). "Una squadra plurale e qualificata, - affermano i promotori della lista, che riunisce Partito Democratico e civici - capace di mettere insieme esperienze amministrative, sensibilità culturali e politiche differenti, Comuni grandi e piccoli, pianura, colline e vallate. Una lista attenta all'equilibrio di genere e alla rappresentanza territoriale, che mette a disposizione della comunità provinciale competenze, radicamento e capacità di lavoro".