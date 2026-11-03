PALAZZO LASCARIS

"La mega moschea non si può fare". La Lega ci mette una pietrina sopra

Il capogruppo Ricca sfodera una determina comunale che imporrebbe uno stop di 5 anni dopo la bonifica, ma i documenti sembrano dire altro. L'ex sindaca Appendino ne rivendica la paternità: "La destra vuole nascondere i fallimenti sulla sicurezza" - VIDEO

La pietra tombale sulla moschea di Torino alle ex Fonderie Nebiolo, annunciata oggi dal capogruppo della Lega in Consiglio regionale Fabrizio Ricca, per ora non c’è. C’è invece un nuovo ostacolo, tutt’altro che irrilevante, nel percorso che dovrebbe portare alla realizzazione del luogo di culto nell’area di via Bologna e corso Novara. Ma la lettura degli atti amministrativi racconta una storia diversa da quella sostenuta dal consigliere del Carroccio.

Al centro della vicenda c’è la determinazione dirigenziale del Comune di Torino numero 2925 del 14 maggio 2026, con cui è stato approvato e autorizzato il progetto operativo di messa in sicurezza permanente del sito, presentato dalla Fondazione della Confederazione Islamica Italiana. Un documento che Ricca ha richiamato per sostenere che la moschea sarebbe di fatto bloccata, facendo leva sulla presenza di contaminanti nell’area e sui tempi necessari per ottenere la certificazione degli interventi. Ma un blocco temporaneo è cosa ben diversa dallo stop definitivo.

La versione di Ricca

Nel suo intervento, il capogruppo leghista sottolinea che il sito risulta ancora iscritto nell'Anagrafe regionale dei siti contaminati e che il procedimento di bonifica non è concluso. Da qui la conclusione politica: davanti a una struttura destinata ad accogliere un numero elevato di fedeli, la tutela della salute verrebbe prima di tutto e il Comune dovrebbe fermare il progetto fino a quando non sarà fatta piena chiarezza sulle condizioni ambientali e sulla presenza di amianto.

Il problema, però, è che i cinque anni citati da Ricca non equivalgono a cinque anni di divieto di costruzione, e la distinzione è contenuta negli stessi documenti amministrativi utilizzati dalla Lega. La determina comunale approva il progetto operativo di messa in sicurezza permanente e autorizza espressamente l'esecuzione degli interventi e del relativo piano di monitoraggio. Non si tratta, dunque, di un provvedimento che respinge il progetto o ne sospende la realizzazione.

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Cosa dice la determina

Il passaggio decisivo è quello relativo alla prescrizione della Città Metropolitana di Torino, contenuta nel parere del 26 gennaio 2026 e successivamente richiamata nel provvedimento comunale. Il completamento degli interventi di messa in sicurezza permanente e la loro conformità al progetto approvato potranno essere certificati soltanto dopo che saranno trascorsi cinque anni “dall’effettuazione del primo controllo post-operam”.

Una condizione che riguarda la procedura di certificazione ambientale, non l’autorizzazione a costruire la moschea. I cinque anni, infatti, sono riferiti al monitoraggio del capping, cioè del sistema di copertura destinato a isolare il terreno contaminato, e servono a verificare nel tempo l'efficacia degli interventi di messa in sicurezza. La stessa determina (al punto 2, lettera g) è esplicita: “Al solo fine della certificazione di avvenuta bonifica, il monitoraggio del capping dovrà avere una durata di 5 anni”. È una precisazione tutt’altro che secondaria: confondere i tempi necessari per certificare definitivamente la messa in sicurezza con un divieto di edificazione significa attribuire al provvedimento un effetto che il suo testo non prevede. Insomma, il progetto resta in piedi.

Avanti con cautela

La determina comunale non cancella naturalmente i problemi ambientali dell’area: il sito è ancora inserito nell'anagrafe dei siti contaminati e la soluzione individuata è quella della messa in sicurezza permanente, anziché di una bonifica tradizionale che comporti la completa rimozione delle matrici contaminate. Il progetto prevede una durata complessiva degli interventi di nove mesi, distribuiti nell'arco di due anni, seguiti da ulteriori attività di monitoraggio. La determina impone inoltre verifiche periodiche, obblighi di manutenzione delle pavimentazioni e del capping, cautele per eventuali scavi e limitazioni permanenti all'utilizzo dell’area.

Tra le prescrizioni figura anche l’obbligo di mantenere integro il sistema di isolamento del terreno contaminato, con una verifica annuale dello stato delle pavimentazioni e delle coperture. Eventuali interventi che comportino modifiche alla destinazione o alle modalità d'uso del sito rispetto agli scenari considerati nell'analisi di rischio dovranno essere preceduti da una nuova valutazione. Sono condizioni importanti, che dovranno essere rispettate anche nella realizzazione e nella futura gestione degli spazi. Ma non costituiscono, di per sé, un provvedimento di stop alla costruzione.

Anzi, la stessa Divisione Edilizia Privata del Comune, nel parere richiamato dalla determina, aveva espresso parere favorevole al progetto di messa in sicurezza, prendendo in considerazione anche una nuova soluzione progettuale del piano terreno del fabbricato, con la modifica delle uscite di sicurezza del locale di culto verso il giardino pubblico.

Da Città Metropolitana nessun veto

Il parere della Città Metropolitana merita poi di essere letto per intero. Nel documento del 26 gennaio 2026, l’ente evidenzia alcune criticità e richiede integrazioni e prescrizioni, ma conclude dichiarando di “non evidenziare elementi ostativi all'approvazione degli interventi proposti”, fatto salvo il rispetto delle condizioni indicate. Una posizione ribadita anche nel successivo parere del 16 aprile 2026, dopo la trasmissione delle integrazioni richieste.

Il parere contiene certamente un elemento di rilievo: la Città Metropolitana aveva chiesto che la scelta della messa in sicurezza permanente fosse adeguatamente motivata attraverso una valutazione delle diverse opzioni di bonifica applicabili al sito. Aveva inoltre evidenziato la necessità di garantire il monitoraggio delle acque sotterranee, la manutenzione delle coperture e la tracciabilità permanente dei vincoli. Ma non ha espresso un parere contrario al progetto. Al contrario, ha comunicato di non ravvisare elementi ostativi all’approvazione degli interventi, subordinandola al rispetto delle prescrizioni.

Anche il contributo tecnico di Arpa Piemonte, richiamato nella determina, è stato favorevole all'approvazione del progetto, pur con richieste e condizioni. È quindi inesatto trasformare le prescrizioni degli enti ambientali in un divieto generalizzato alla realizzazione della struttura.

Il nodo del 2033

Quando potranno entrare i primi fedeli? È qui che la questione dei cinque anni assume un peso concreto. Se il primo controllo post-operam dovesse essere effettuato dopo la conclusione degli interventi, e questi procedessero secondo il cronoprogramma previsto, la certificazione ambientale definitiva non potrebbe arrivare prima di diversi anni. La prospettiva temporale indicata è quella del 2033. Ma attenzione: il 2033 rappresenta un orizzonte legato alla procedura di certificazione, non una data fissata dagli atti per la fine dei lavori edilizi né un termine esplicito entro il quale sarebbe vietato utilizzare l’edificio.

La possibilità di aprire il luogo di culto prima di quella scadenza dovrà essere valutata alla luce delle prescrizioni ambientali, delle autorizzazioni edilizie e delle condizioni di sicurezza e agibilità. Non si può quindi dare per scontato che la moschea possa aprire subito dopo la costruzione. Ma, allo stesso modo, non si può sostenere che la determina abbia imposto di attendere cinque anni prima ancora di poter costruire.

Il derby continua

La vicenda si inserisce anche in una partita politica che, sul tema della moschea e come sulla sicurezza nelle periferie, vede una sfida tutta interna al centrodestra, tra Lega e Fratelli d’Italia. Da una parte Ricca, che rivendica l’azione del Carroccio e presenta le prescrizioni ambientali come un elemento decisivo per fermare il progetto. Dall’altra il vicepresidente della Regione Maurizio Marrone, esponente di punta di FdI sotto la Mole (a oggi il favorito per sfidare Stefano Lo Russo nel 2027), che aveva già tentato di intervenire sul fronte urbanistico per ostacolare la realizzazione della moschea attraverso un emendamento alla legge regionale di riordino, il cosiddetto omnibus.

Due iniziative che si muovono su piani diversi, ma che convergono sullo stesso obiettivo politico: impedire o rallentare la realizzazione del luogo di culto. E se non dovesse bastare, quantomeno potranno dire al loro elettorato di riferimento (che si contendono) di avercela messa tutta. Ricca pensava di aver assestato il colpo definitivo oggi, ma è stato più un colpo gobbo.

Appendino e opposizioni all’attacco

Alle dichiarazioni di Ricca hanno replicato duramente anche le opposizioni. L’ex sindaca di Torino e deputata del Movimento 5 Stelle Chiara Appendino ha rivendicato la paternità politica del progetto: “Da sindaca ho autorizzato io quel progetto, e lo rivendico con orgoglio”. Secondo Appendino, la riqualificazione delle ex Fonderie Nebiolo permetterà di trasformare un’area abbandonata da decenni in un centro polifunzionale, con aule studio e una nuova moschea. Una scelta, ha spiegato, dettata anche dalla volontà di restituire il complesso alla frequentazione di cittadini e studenti, sottraendolo al degrado e allo spaccio. “La destra, invece di cercare appigli burocratici e indicare un nemico da odiare, pensi a mettere più volanti in strada, telecamere e controlli reali nelle periferie”, ha attaccato sui social.

Sulla stessa linea la capogruppo regionale di Alleanza Verdi e Sinistra, Alice Ravinale, che ha definito quella della Lega “la scoperta dell’acqua calda”, parlando di una “non-notizia”: i tempi della bonifica, ha osservato, erano già noti agli enti coinvolti e alla stessa Confederazione Islamica Italiana, che potrà procedere con la costruzione. Anche il consigliere regionale pentastellato Alberto Unia ha contestato la lettura politica fornita da Ricca, pur ribadendo che la sicurezza ambientale non è negoziabile. “La Giunta regionale ha confermato che il procedimento di bonifica è ancora in corso e che la certificazione finale richiederà un periodo di monitoraggio di cinque anni. Non ha affermato, però, che per cinque anni sia vietato qualsiasi utilizzo dell’area, né ha disposto il blocco del progetto”, ha sottolineato.

Una posizione che riporta la discussione al punto di partenza: le prescrizioni ambientali vanno rispettate e la sicurezza dei futuri utenti deve essere garantita, ma trasformare i tempi della certificazione della bonifica in un annuncio di fine del progetto è, dal punto dei vista dei suoi oppositori, una prospettiva un tantino ottimistica.