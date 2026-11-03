ALTA TENSIONE

Piantedosi, allarme antagonisti. Cirio sfida gli occupanti e offre il Grattacielo agli universitari

Il ministro dell'Interno a Torino dopo settimane di cortei e scontri: "C'è chi vuole saldare anarchici e giovani vandali". Annunciati rinforzi. Il governatore mette a disposizione 500 posti per le lezioni bloccate al Campus Einaudi e chiede controlli sulla nuova moschea

Torino è ormai una delle piazze più calde d’Italia e Matteo Piantedosi è arrivato sotto la Mole con un avvertimento preciso: dietro la sequenza di manifestazioni che da settimane mette a dura prova le forze dell’ordine potrebbe esserci un disegno per saldare l’antagonismo organizzato con quella galassia giovanile, anche minorenne, che ha fatto del vandalismo una forma di protesta. Il titolare del Viminale non pronuncia sentenze, rimandando alle indagini della magistratura, ma indica un fenomeno sul quale il governo intende tenere alta la guardia. E promette rinforzi, perché sabato si ricomincia.

La visita torinese, con il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato in Prefettura, diventa anche l’occasione per un confronto con il governatore Alberto Cirio su altri due dossier incandescenti: l’occupazione del Campus Luigi Einaudi e il progetto della grande moschea nell’area dell’ex Nebiolo. Con un risultato immediato, almeno sul primo fronte: la Regione mette a disposizione il proprio centro congressi per consentire a 500 universitari di tornare a seguire le lezioni. Sempre che l’Ateneo accetti.

La saldatura tra antagonisti e giovanissimi

Il ministro parla esplicitamente del tentativo di creare «meccanismi di saldatura» tra i circuiti tradizionali della protesta, in particolare il mondo antagonista e anarchico torinese, e gruppi di giovani pronti ad aggregarsi per compiere atti di vandalismo. Un’analisi che si inserisce nel clima delle ultime settimane, segnate da cortei, cariche, lanci di oggetti e tensioni ripetute nel centro cittadino.

Sullo sfondo c’è Askatasuna, con la sua capacità di mobilitazione, ma anche la comparsa di gruppi di giovanissimi che hanno partecipato agli episodi più violenti. Che esista una regia comune è ancora da dimostrare. Piantedosi lascia la risposta agli investigatori, sottolineando la collaborazione tra polizia giudiziaria e magistratura.

Il prossimo appuntamento è già fissato per sabato, quinto fine settimana consecutivo di mobilitazione. La protesta, promossa da “Italia in piazza” e rilanciata dai collettivi studenteschi e da “Torino contro il riarmo”, non accenna a esaurirsi. Anzi, l’obiettivo dichiarato dagli organizzatori è continuare a scendere in strada fino alle dimissioni del governo Meloni. Una mobilitazione permanente che rischia di trasformare ogni weekend in un nuovo banco di prova per la Questura.

Rinforzi e sicurezza, i numeri del Viminale

Piantedosi assicura che Torino non sarà lasciata sola. Dal gennaio 2025 sono state assegnate al territorio 1.250 nuove risorse, 250 oltre il normale turnover. E il governo prevede a livello nazionale ulteriori immissioni di personale nelle tre forze di polizia, nell’ordine di 20-25 mila unità.

Il ministro rivendica i risultati dei servizi straordinari di controllo, delle operazioni ad alto impatto e delle zone a vigilanza rafforzata. Parla di una tendenziale diminuzione dei reati e giudica positivamente il coordinamento tra prefettura, Questura, magistratura e amministrazioni locali.

Difende anche la gestione delle manifestazioni, sostenendo che sia stata sempre garantita la libertà di protesta e che le forze dell’ordine abbiano saputo contenere le violenze senza comprimere i diritti di chi manifesta pacificamente. Una ricostruzione decisamente rassicurante, che tuttavia non cancella le immagini degli scontri e la crescente militarizzazione dei cortei.

Campus occupato, Cirio offre ospitalità

Sul fronte universitario è Cirio a prendere l’iniziativa, definendo l’occupazione del Campus Einaudi «un sopruso inaccettabile e anticostituzionale». Secondo il governatore, un gruppo di 50-100 occupanti sta impedendo a 17 mila studenti di frequentare regolarmente le lezioni.

Da qui l’offerta alla rettrice Cristina Prandi: 500 posti gratuiti nel centro congressi del Grattacielo Piemonte, disponibili già da domani. Un gesto che ha anche un evidente significato politico, mentre la gestione dell’occupazione continua ad alimentare polemiche sui vertici universitari e sulle responsabilità di chi dovrebbe garantire il funzionamento dell'Ateneo.

Prandi ringrazia, ma non si sbilancia. La proposta sarà valutata sotto il profilo organizzativo e didattico. Insomma, Cirio mette a disposizione le aule, l’Università per il momento prende tempo. E il Campus resta occupato.

Moschea, Marocco sotto osservazione

L'altro dossier portato dal governatore al tavolo del Viminale riguarda il progetto della nuova moschea nell’area dell'ex Nebiolo. Cirio ha consegnato a Piantedosi una memoria chiedendo verifiche sui finanziamenti e sui profili di sicurezza di una struttura che, secondo quanto riferito dal presidente, sarebbe destinata soltanto per il 20% alla preghiera. Il resto ospiterebbe studentato, biblioteche e spazi per incontri, con l’ambizione di diventare un polo islamico di riferimento europeo.

A preoccupare la Regione è soprattutto il previsto coinvolgimento finanziario del governo del Marocco. Piantedosi ha assicurato attenzione alla trasparenza dei flussi economici e al rispetto delle norme, precisando tuttavia che l’autorizzazione di queste iniziative non compete alle autorità di pubblica sicurezza. Cirio, intanto, valuta un irrigidimento delle disposizioni regionali.

La contestazione sotto la Prefettura

Ad accogliere il ministro, in una piazza Castello blindata, una cinquantina di contestatori fermati dal cordone di sicurezza in via Po. Sullo striscione la scritta “La vera sicurezza è arrivare a fine mese. Piantedosi ciao ciao”. Un presidio organizzato dai collettivi, mentre il centro cittadino faceva i conti con strade chiuse, deviazioni dei mezzi pubblici e un imponente schieramento di agenti.

Concluso il vertice, Piantedosi ha raggiunto Ciriè per l’inaugurazione del nuovo auditorium. Ma il vero appuntamento è quello di sabato, quando Torino tornerà a misurarsi con la protesta di piazza. Il ministro assicura uomini e mezzi, gli antagonisti promettono di non fermarsi. E il capoluogo piemontese si prepara all’ennesimo fine settimana ad alta tensione.