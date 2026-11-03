Torino intitola una piazza all'ex sindaco Zanone

Torino intitolerà una piazza al suo ex sindaco Valerio Zanone. La decisione è stata presa dalla commissione Toponomastica della città, presieduta da Maria Grazia Grippo. Accogliendo la proposta presentata da Elide Tisi, presidente dell'Associazione consiglieri emeriti, è stato approvato il cambio di denominazione dell'attuale piazza San Secondo, situata nella Circoscrizione 1. Proprio nel quartiere di San Secondo Zanone è nato il 22 gennaio del 1936, mentre è morto a Roma il 16 gennaio del 2016 poco prima di compiere 80 anni. È stato primo cittadino del capoluogo piemontese dal 30 luglio 1990 al 31 dicembre 1991, periodo durante il quale si è occupato in particolare della realizzazione del piano regolatore della città. Laureato in filosofia, Zanone ha affiancato fin da giovane l'impegno politico alla professione di giornalista. Nel 1964 ha contribuito alla nascita del 'Centro Einaudi' di Torino, diventando poi per lungo tempo presidente della Fondazione Einaudi di Roma. Nel 1970 è stato eletto nel primo Consiglio regionale del Piemonte. Dal 1976 al 1985 segretario del Partito liberale italiano, è stato ministro dell'Ecologia nel governo Craxi nel 1985, dell'Industria nel governo De Mita del 1986 e della Difesa con Goria tra il 1987 e il 1989. Zanone è stato in Parlamento per 20 anni. Deputato dal 1976 per cinque legislature fino al 1994. Poi, nei 12 anni fuori dalla Camera, è stato nell'Ulivo con Romano Prodi e, con Francesco Rutelli, nella Margherita, di cui è stato senatore dal 2006 al 2008 nella legislatura del secondo governo Prodi.