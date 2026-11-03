OPERE & OMISSIONI

Terzo Valico, altri miliardi dallo Stato. Ma nei cantieri scattano i licenziamenti

Il costo inizialmente stimato in 6,2 miliardi ha superato i 31. Braccio di ferro tra Webuild e Rfi su ulteriori risorse per completare i lavori. Salvini: "Traguardo nel 2028" . Oltre 300 addetti in cassa integrazioni in Piemonte. Impresa lascia a casa 16 dipendenti

Aumentano i costi, con un’iniezione da 1,6 miliardi prevista in manovra e altri 850 milioni stanziati per il biennio 2029-2030, mentre diminuiscono i posti di lavoro, con il ricorso alla cassa integrazione per 350 addetti e 16 licenziamenti.

È l’ultimo, ma non definitivo, capitolo della tormentata storia del Terzo Valico, la grande opera ferroviaria destinata a collegare il porto di Genova con la Pianura Padana e, da lì, con il Nord Europa. Immaginata negli anni Settanta e avviata con un primo progetto vent’anni dopo, l’infrastruttura aveva una spesa stimata nel 2006 di 6,2 miliardi di euro. Oggi si è arrivati a 31,4 miliardi. Intanto, ad aumentare non sono soltanto i costi: la previsione di completamento, inizialmente fissata al 2026, è andata progressivamente slittando e attualmente le indicazioni più ottimistiche collocano l’avvio dei collaudi nel 2028, con il taglio del nastro non prima dell’anno successivo.

Altri soldi dallo Stato

La conferma della cifra complessiva necessaria, allo stato attuale, per completare l’opera è arrivata nell’aula del Consiglio regionale del Piemonte, in risposta ad alcune interrogazioni delle minoranze.

Ma quello della Regione, in questa vicenda, appare il ruolo di uno spettatore, per quanto attento e interessato. I giochi si fanno altrove. Come nel caso del braccio di ferro tra Webuild, il colosso del gruppo Salini che guida il Cociv (il consorzio general contractor), e Rfi, il gestore della rete ferroviaria nazionale, proprio sulle risorse aggiuntive da stanziare per completare il Terzo Valico.

Un primo risultato del confronto, seppure provvisorio, arriva proprio dall’inserimento in manovra di 1,6 miliardi da impiegare nel biennio 2027-2028, motivato dallo «specifico riferimento alla variante resa necessaria dalle rilevanti condizioni geomeccaniche emerse durante la fase di realizzazione».

L’allarme dei sindacati

Presenza di gas pericolosi nel sottosuolo, talpe rimaste ferme per mesi, modifiche ai piani di costruzione delle gallerie e molto altro ancora: sono queste le difficoltà poste a sostegno della richiesta di ulteriori finanziamenti da parte del general contractor.

Tutto questo mentre, sul fronte occupazionale, si registra un pesante ricorso agli ammortizzatori sociali e un preoccupante avvio di licenziamenti che i sindacati temono possano aumentare. Nei giorni scorsi, in Prefettura ad Alessandria, si è svolto un incontro con le organizzazioni sindacali proprio per affrontare la situazione nei cantieri di Arquata Scrivia e Voltaggio, dove l’impresa appaltatrice ha messo in cassa integrazione circa 300 addetti. Analogo provvedimento è stato adottato da altri due subappaltatori, mentre un’altra impresa ha addirittura licenziato 16 dipendenti, giustificando la decisione con l’impossibilità di proseguire i lavori.

«A fronte dello stanziamento di fondi previsti nella manovra finanziaria, riteniamo incomprensibile non avere ancora una data certa per la ripresa del cantiere», hanno dichiarato i rappresentanti sindacali al tavolo in Prefettura.

Salvini non si ferma

Dal fronte sindacale arriva un messaggio di «forte preoccupazione per le ricadute occupazionali e sociali della situazione», accompagnato dalla richiesta di «individuare soluzioni concrete per garantire la continuità lavorativa e tutelare tutti i dipendenti coinvolti».

Intanto, il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, intervenendo pochi giorni fa agli Stati Generali della Logistica a Genova, ha ribadito l’obiettivo di concludere i lavori a cavallo tra il 2027 e il 2028.

«Nonostante le difficoltà, l’aumento dei costi, il rincaro dell’energia, del gas, la gestione dell’amianto e dell’arsenico, il Terzo Valico ha raggiunto il 97% degli scavi», ha ricordato il ministro, rispondendo indirettamente alla richiesta di certezze sull’opera espressa dalla sindaca di Genova Silvia Salis. «Spero che bastino – ha aggiunto, riferendosi ai nuovi finanziamenti – perché l’obiettivo è finire il Terzo Valico. Siamo al 97,6%, non mi fermo quando manca solo il 2,4% dei lavori da fare».

Fuori discussione la determinazione del ministro a non fermarsi. Semmai, vista l’ormai lunga e travagliata storia della grande opera ferroviaria del Nord, la questione è quanto tempo servirà ancora per arrivare al traguardo. E, soprattutto, quanti altri soldi.