Pedrale, che pizza

Dicono che… a Vercelli ci sia chi, vedendo Luca Pedrale tornare sui social con tanto di cappello da pizzaiolo, abbia subito pensato a una nuova infornata elettorale. Il re della panissa, evidentemente non pago dei fornelli della politica, si cimenta questa volta con la pizza. E siccome il nostro Pedro non ha mai fatto nulla senza suscitare qualche interrogativo sulle sue intenzioni, la domanda è sorta spontanea: che cosa bolle in pentola? O meglio, che cosa sta preparando per il prossimo giro? Di impasti politici, del resto, l’ex capogruppo del Pdl a Palazzo Lascaris se ne intende. Berlusconiano della prima ora, poi approdato all’Udc di Lorenzo Cesa, quindi presidente piemontese di Noi di Centro sotto le insegne di Clemente Mastella, tornato in Forza Italia per le Regionali del 2024 (appena 518 preferenze), salvo avvicinarsi l’anno successivo a Fratelli d’Italia, facendosi vedere dalle parti di Andrea Delmastro. Un percorso nel quale ha cambiato più sigle che grembiuli, senza mai perdere il gusto di rimettersi in gioco. Ma guai a considerarlo un pensionato della politica.

Pedrale ha coltivato negli anni una rete di comitati civici, a cominciare da La Nostra Gente, e continua a occuparsi di sanità e assistenza, presiedendo l’Associazione Vercellese Malati Alzheimer. Un’attività associativa che lo mantiene presente sul territorio, ben oltre le alterne fortune nelle urne. E allora? La pizzata social è soltanto un divertissement gastronomico oppure il trailer di un’altra avventura? Una candidatura alle Politiche del 2027? Un nuovo esperimento civico? E soprattutto, con chi? Con gli azzurri di Alberto Cirio, i meloniani di Giorgia Meloni o qualche altra compagnia ancora da assaggiare? Per ora nessun annuncio, soltanto domande. Una cosa, però, è certa: dopo tanti cambi di casacca, Pedro ha finalmente trovato un indumento che gli sta bene con tutti i partiti. Il grembiule bianco. E sulla pizza, almeno, può decidere lui che cosa metterci sopra.