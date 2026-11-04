Lo Russo, voto americano importante anche per la democrazia nel mondo

"Il voto americano segna un passaggio importante per la democrazia negli Stati Uniti e, quindi, anche in Europa e nel mondo. La netta vittoria dei Democratici è un segnale significativo, che richiama l'importanza di dare risposte concrete alle preoccupazioni delle persone: costo della vita, lavoro, sicurezza economica delle famiglie e fiducia nelle istituzioni". Così il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo. "Penso - prosegue - con particolare affetto alle tante sindache e ai tanti sindaci, alle amiche e agli amici democratici americani che ho avuto modo di conoscere e con cui ho potuto condividere un pezzo di strada. Persone che ogni giorno, anche di fronte alle difficoltà, lavorano per tenere unite le loro comunità, anziché dividerle, costruendo dialogo, coesione e opportunità per tutti. La democrazia si rafforza quando sa unire le persone, generare crescita, prendersi cura di chi è più fragile e dare a tutti, e non soltanto a pochi, la speranza di un futuro migliore. E oggi quella speranza torna a essere più forte".