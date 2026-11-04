Famiglia intossicata da monossido di carbonio nel Torinese

Cinque componenti di una famiglia sono rimasti intossicati da esalazioni di monossido di carbonio a Rivalta (Torino). Si tratta di due adulti, un uomo di 39 anni e una donna di 34, e di tre minori di 10, 6 e 2 anni. Nessuno è in gravi condizioni. Dopo essere stati soccorsi, alcuni sono stati trasportati in un centro medico dedicato all'ossigenoterapia iperbarica. Sul posto il 118 di Azienda Zero e i vigili del fuoco. L'allarme è scattato intorno alle 5.30. La centrale operativa del 118 di Torino ha inviato sul posto più mezzi. I sanitari hanno trasportato la famiglia all'ospedale di Rivoli.