Corte dei conti, le province piemontesi reggono la sfida della viabilità

Le province piemontesi hanno retto l'urto di anni difficili, segnati dall'aumento dei costi, dagli eventi climatici estremi e da una rete stradale sempre più impegnativa da mantenere. È quanto emerge dal referto sulla gestione della manutenzione della viabilità provinciale in Piemonte nel periodo 2020-2025, approvato dalla Sezione regionale di controllo per il Piemonte della Corte dei conti, nell'ambito di un'indagine affiancata da otto approfondimenti dedicati alle singole province e alla Città metropolitana di Torino. Gli enti hanno riorganizzato strutture e modalità operative, concentrandosi sempre più sulla programmazione, sulla progettazione e sul coordinamento degli interventi, mentre l'esecuzione della manutenzione è oggi affidata prevalentemente all'esterno. Parallelamente sono cresciuti gli sforzi per migliorare la conoscenza del patrimonio viario, attraverso attività di censimento, monitoraggio e raccolta dei dati sulla rete e sulle sue vulnerabilità. Resta però aperto il nodo delle risorse. Nonostante circa 1,3 miliardi di euro destinati alla viabilità nel sessennio, i fondi disponibili non consentono di coprire integralmente i fabbisogni manutentivi e una parte degli interventi continua a essere rinviata, aumentando l'arretrato manutentivo della rete. A pesare sono anche la vulnerabilità idrogeologica del territorio e la crescente frequenza degli eventi meteorologici estremi, che tra il 2020 e il 2025 hanno generato oltre 120 milioni di euro di spese e fabbisogni per ripristini e messa in sicurezza.