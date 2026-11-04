ALTA TENSIONE

Scontri del 1° Maggio, la grillina non vede nulla. Il pm manda gli atti in Procura

L'ex consigliera M5s Ferrero, già vicepresidente dell'aula ai tempi di Appendino, sostiene di non aver assistito a violenze contro la polizia durante il corteo del 2022. Il magistrato chiede di valutare eventuali false dichiarazioni. Stessa sorte per un giovane militante comunista

C’è chi non vede, chi non sente e chi, davanti a un giudice, non ricorda. Viviana Ferrero, vecchia conoscenza della politica torinese e, pare appartenere alla prima categoria. Almeno stando alla deposizione resa questa mattina in tribunale, dove l’ex consigliera comunale del Movimento 5 stelle, una delle figure più pittoresche della stagione di Chiara Appendino, è stata chiamata dalla difesa a testimoniare nel processo per gli scontri del Primo Maggio 2022. Una testimonianza che, anziché aiutare soltanto gli imputati, rischia ora di procurare qualche grattacapo alla stessa testimone.

Ferrero ha raccontato di non aver visto manifestanti lanciare oggetti o compiere atti violenti contro le forze dell’ordine. Una ricostruzione che non deve aver convinto granché il pubblico ministero Davide Pretti, il quale ha chiesto la trasmissione del verbale alla Procura affinché valuti l’eventuale apertura di un procedimento per false dichiarazioni.

Quel Primo Maggio a colpi di bastone

Era il 1° maggio 2022, il primo corteo della Festa del lavoro dopo due anni di pandemia. Torino era già attraversata dalle tensioni sulla guerra in Ucraina e la manifestazione si trasformò in uno scontro, anche politico, tra la sinistra sindacale e quella antagonista. Da una parte Cgil, Cisl e Uil, con il sindaco Stefano Lo Russo e le istituzioni diretti al comizio in piazza San Carlo; dall’altra lo spezzone sociale, con Askatasuna, No Tav e Fronte della gioventù comunista, intenzionato a raggiungere il palco nonostante lo sbarramento delle forze dell’ordine.

In via Roma, all’altezza di via Cesare Battisti, scoppiò il finimondo. Manifestanti che cercavano di forzare i cordoni utilizzando anche le aste degli striscioni, cariche della polizia, lanci di oggetti e uova di vernice contro gli agenti. Il corteo finì per spaccarsi in due, con un controcomizio improvvisato dagli antagonisti mentre in piazza San Carlo parlavano sindacati e istituzioni. Il bilancio iniziale fu di dieci appartenenti alle forze dell’ordine feriti e cinque manifestanti.

Non si trattò di qualche spintone. Le successive indagini della Digos portarono, nel febbraio 2024, a dodici misure cautelari nei confronti di militanti di Askatasuna, nell’ambito di un’inchiesta che aveva coinvolto complessivamente 25 persone. Le contestazioni riguardavano, tra l’altro, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, con l’impiego di bastoni e bottiglie.

È su questa giornata, ampiamente documentata anche da fotografie e filmati, che oggi si celebra il processo a 18 imputati. Ed è proprio in relazione a quegli episodi che Ferrero, presentatasi in aula nelle vesti di mediatrice, ha sostenuto di non aver visto manifestanti compiere violenze contro le forze dell’ordine. Una versione sulla quale la Procura vuole adesso vederci più chiaro.

La pasionaria del grillismo

Per comprendere il personaggio bisogna tornare agli anni in cui Palazzo Civico era stato espugnato dal caravanserraglio grillino che, sull’onda dell’antipolitica, si ritrovò improvvisamente a governare Torino. Ferrero ne rappresentava una delle anime più movimentiste, con quel radicalismo da salotto progressista che riusciva a tenere insieme sensibilità borghesi e simpatie per la piazza antagonista.

Militante della prima ora, già consigliera della Circoscrizione 1, approdò alla vicepresidenza del Consiglio comunale durante l’amministrazione Appendino. Con il passare degli anni, mentre i Cinque stelle si trasformavano da movimento di protesta in partito di governo, Ferrero continuava a guardare a sinistra, e parecchio. Nel 2021 la si ritrova, ancora iscritta al M5s ma su posizioni critiche, nella chat di Generazioni Future Piemonte, frequentata anche dall’ex vicesindaco Guido Montanari e da esponenti dell’area che gravitava attorno al giurista Ugo Mattei. Un piccolo universo politico nel quale la distanza tra istituzioni e antagonismo è sempre stata piuttosto elastica.

Dalla portineria a Montecitorio

Ferrero, del resto, appartiene alla preistoria del grillismo torinese, quando il Movimento era ancora una compagnia litigiosa di aspiranti rivoluzionari e le parlamentarie potevano trasformare in deputato chi fino al giorno prima faceva tutt’altro. Tra le sue amicizie più strette figurava Eleonora Bechis, la portinaia approdata a Montecitorio nel 2013, una delle più singolari parabole dell’epopea pentastellata.

Ferrero, all’epoca consigliera del quartiere Centro, si distingueva anche per i tentativi di ricomporre le risse intestine tra grillini, arrivando a proporre una sorta di resa dei conti a porte chiuse tra gli eletti. Una vocazione alla mediazione che, a quanto pare, non l’ha mai abbandonata: dai regolamenti di conti pentastellati ai cortei antagonisti. Con risultati che, almeno nell’ultima occasione, hanno attirato l’attenzione della magistratura.

La mediatrice che non ha visto

Torniamo all’aula di tribunale. Il processo riguarda 18 imputati per i disordini scoppiati durante il corteo del Primo Maggio di quattro anni fa. Ferrero ha spiegato che quel giorno era impegnata in un’opera di mediazione per scongiurare incidenti. Una sorta di ambasciatrice di pace tra manifestanti e forze dell’ordine. Peccato che, nella sua ricostruzione, gli episodi di violenza da parte dei dimostranti siano rimasti fuori dal campo visivo.

E non è stata l’unica testimonianza a suscitare le perplessità dell’accusa. Un venticinquenne del Fronte della gioventù comunista, anche lui convocato dalla difesa, ha raccontato che all’imbocco di via Roma la polizia avrebbe effettuato una prima carica inattesa e, a suo giudizio, ingiustificata. Ne sarebbero seguite altre tre. Quanto ai lanci di oggetti, il giovane ha sostenuto di non ricordarli, complice la confusione.

A quel punto il pm ha esibito una fotografia nella quale il testimone compare accanto a un manifestante incappucciato intento a scagliare una bottiglia. «Lei stava guardando proprio in quella direzione», gli ha fatto osservare il magistrato, chiedendo anche per lui la trasmissione degli atti alla Procura.

Due testimonianze, due richieste di approfondimento giudiziario. Saranno eventualmente altri magistrati a stabilire se si sia trattato di dichiarazioni penalmente rilevanti oppure di ricordi incompleti e percezioni differenti degli stessi avvenimenti.