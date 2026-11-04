Centenario Carlo Maria Martini, al via le celebrazioni

Con l'uscita del decimo volume dell'opera omnia, iniziano le celebrazioni per il centenario della nascita del cardinale Carlo Maria Martini, studioso, intellettuale e arcivescovo di Milano dal 1979 al 2002. Esce infatti oggi per Bompiani 'Pace. In Europa e nel mondo', che include sei testi inediti del cardinale nato a Torino il 15 febbraio 1927 e morto a Gallarate, in provincia di Varese, il 31 agosto 2012. Il volume sarà presentato il 17 novembre alla facoltà di Teologia dell'Italia settentrionale a Milano e poi il 10 dicembre nella sede delle Acli mentre il 24 gennaio nella cattedrale è in programma presieduta dall'arcivescovo Mario Delpini. Per il 15 febbraio 2027, anniversario della nascita, la Fondazione Carlo Maria Martini sta inoltre preparando un appuntamento a Roma, presso la Pontificia Università Gregoriana.