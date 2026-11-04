Archivissima 2027, il festival torna a Torino dal 3 al 6 giugno

Torino ospiterà la decima edizione di Archivissima, il festival dedicato alla promozione e alla valorizzazione dei patrimoni archivistici, in programma dal 3 al 6 giugno 2027. L'appuntamento sarà accompagnato dalla dodicesima edizione della Notte degli Archivi, venerdì 4 giugno. Main Partner è Intesa Sanpaolo con Gallerie d'Italia Torino. Il tema scelto per il 2027 è "It's All True? | È tutto vero?", una riflessione sulla difficoltà di distinguere tra realtà e finzione, storia e leggenda, informazione e propaganda. In un contesto caratterizzato dalla circolazione crescente di notizie e contenuti, Archivissima invita a interrogare le fonti e a ricostruire le radici degli eventi, individuando negli archivi un punto di riferimento per orientarsi tra verità, testimonianze incomplete e mistificazioni. "Quell'episodio ci ricorda quanto sia labile la distinzione tra vero, verosimile e falso e quanto anche le fonti più autorevoli possano diffondere errori e mistificazioni", osserva Manuela Iannetti, presidente e direttrice di Archivissima, richiamando la celebre trasmissione radiofonica di Orson Welles del 1938. "In un'epoca caratterizzata dal proliferare di informazioni, anche il nostro rapporto con le fonti si è modificato". Sono stati annunciati i vincitori della prima edizione dei Premi di Archivissima, istituiti nel 2026 per riconoscere la qualità e la capacità innovativa degli archivi italiani ed europei. Nove i riconoscimenti assegnati a podcast, video, eventi dal vivo e progetti capaci di sperimentare nuovi linguaggi e coinvolgere il pubblico. Tra i premiati, il Centro di documentazione "Roberto Morrione e Santo Della Volpe" di Roma per il podcast "Dove i nomi diventano storie" e la Fondazione Lelio e Lisli Basso per il video "Ni muerto ni vivo. Quando l'archivio tace". Il premio dedicato alle scuole è andato alla classe 3F del Liceo artistico "Bruno Munari" di Vittorio Veneto, con il racconto "Diario perduto". Nel 2026 Archivissima ha coinvolto oltre 500 realtà in tutte le 20 regioni italiane, con 283 eventi, di cui quasi 240 organizzati durante la Notte degli Archivi.