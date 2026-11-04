4 novembre: protesta antimilitarista alla Città dell'aerospazio a Torino

Alcuni esponenti dell'Assemblea antimilitarista hanno inscenato una protesta oggi davanti al cantiere della Città dell'aerospazio a Torino, in occasione della festa dell'Unità nazionale e delle forze armate. "Ogni 4 novembre lo Stato italiano - scrivono gli attivisti in una nota - celebra le forze armate e l'unità nazionale: 600.000 morti per spostare un confine. Come ogni anno gli antimilitaristi compiono azioni dirette contro la guerra e chi la arma, contro la retorica nazionalista e l'arruolamento dei corpi e delle coscienze. Questa mattina in corso Marche è stato chiuso l'ingresso dell'area in cui dovrebbe sorgere la Città dell'aerospazio". Secondo gli antimilitaristi "la nuova Cittadella delle armi resta uno dei punti fermi per Comune, Regione e imprenditoria subalpina. In una città sempre più povera, dove si allungano le file dei disoccupati, dei precari, dei senza casa, puntano tutto su un'industria di morte".