Iveco Group (Tata Motors), trimestre in rosso ma crescono ricavi

Nel terzo trimestre, Iveco Group - che ora fa parte di Tata Motors - ha registrato ricavi consolidati pari a 3,16 miliardi di euro, un aumento dell'1,4%, e ricavi netti della attività industriali pari a 3,09 miliardi di euro (+1,5%). L'ebit adjusted delle attività industriali è risultato pari a zero, sulla scia del continuo focus sulla qualità, come pianificato, di un mix prodotto negativo e dell'impatto dell'inflazione. Il trimestre si chiude con una perdita di 45 milioni a fronte di un utile dello stesso periodo di 16 milioni. Il free cash flow ha registrato un assorbimento di 656 milioni di euro, in linea con la stagionalità tipica di questo trimestre, mentre la liquidità disponibile si è mantenuta solida a 3,7 miliardi di euro al 30 settembre 2026, inclusi 1,9 miliardi di euro di linee di credito disponibili. "Nel terzo trimestre abbiamo continuato a mantenere un forte focus sulla qualità in tutta l'azienda, destinando risorse aggiuntive in linea con la strategia definita per l'anno. Questa scelta ha avuto un impatto sulla redditività, unitamente a un mix di prodotto sfavorevole nelle diverse business unit. Le nostre iniziative dedicate alla qualità hanno raggiunto il picco nel trimestre e sono destinate a ridursi progressivamente. I benefici di tali azioni diventeranno sempre più visibili nelle nostre performance e contribuiranno positivamente ai risultati. Nel complesso, i ricavi hanno registrato una lieve crescita rispetto all'anno precedente, confermando la solida competitività dei nostri prodotti" commenta Olof Persson, ceo di Iveco Group.