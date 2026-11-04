4 novembre: Lo Russo, un richiamo a pace, democrazia e coesione nazionale

"In un tempo segnato da guerre, tensioni e profonde incertezze, questa ricorrenza ci richiama al valore della pace, della democrazia e della coesione nazionale. La pace è un impegno quotidiano che richiede responsabilità, dialogo e istituzioni forti, capaci di difendere la libertà e la dignità delle persone". Così il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, in occasione della festa dell'Unità nazionale e delle forze armate. "Oggi - dichiara il primo cittadino - celebriamo l'Unità nazionale e rendiamo omaggio alle donne e agli uomini delle nostre Forze Armate, che ogni giorno, con professionalità, coraggio e spirito di servizio, operano per garantire la sicurezza del nostro Paese e contribuire alla pace e alla stabilità internazionale. Il 4 novembre è anche un momento di memoria e riconoscenza verso quanti hanno sacrificato la propria vita per la libertà e l'unità dell'Italia. Un patrimonio di valori che abbiamo la responsabilità di custodire e trasmettere alle nuove generazioni". "A nome della Città di Torino - conclude Lo Russo - rivolgo un sentito ringraziamento a tutte le donne e gli uomini delle Forze Armate e alle loro famiglie, per il servizio che rendono ogni giorno alla nostra Repubblica e alla nostra comunità nazionale". Anche Torino oggi celebra la festa. Le celebrazioni hanno preso il via alle 10 in piazza Castello con la cerimonia dell'alzabandiera, a precedere un momento di preghiera alla chiesa della Gran Madre di Dio con la deposizione di corone d'alloro al sacrario militare. La giornata si concluderà, sempre in piazza Castello alle 17, con la cerimonia dell'ammainabandiera.