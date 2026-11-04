Stellantis Europa affida a Joël Verany la guida delle attività B2B e veicoli usati

Stellantis annuncia una nuova riorganizzazione delle attività B2B e Veicoli Usati affidandole sotto un'unica guida nell'ambito delle Commercial Operations di Enlarged Europe affidando il ruolo a Joël Verany, che riporterà a Maurizio Zuares, Head of Commercial Operations Enlarged Europe. Ana Theresa Borsari continuerà a guidare lo sviluppo del business dei veicoli usati riportando ora direttamente a Joël Verany. "Si tratta di un'evoluzione naturale per le nostre attività in Europa - ha detto Maurizio Zuares, Head of Commercial Operations Enlarged Europe - Unire le competenze complementari del B2B e dei Veicoli Usati ci aiuterà a gestire il valore dei veicoli in modo più coerente e a rispondere con maggiore agilità". Con questa nuova organizzazione le attività di B2B vengono quindi allineate alle attività relative ai veicoli usati, con una gestione annua nella regione di circa 1,7 milioni di vendite. E, in questo modo, si prevede una miglior gestione delle esigenze dei clienti professionisti nel mercato europeo.