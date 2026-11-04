Iren Ambiente, 2,2 miliardi di investimenti al 2035

Due miliardi e 200 milioni di euro di investimenti in dieci anni per rafforzare la gestione dei rifiuti, completare le filiere del recupero e accelerare la transizione verso un'economia circolare. È il piano industriale di Iren Ambiente al 2035, presentato a Ecomondo nell'ambito della partecipazione del Gruppo Iren. A illustrare obiettivi e strategie sono stati il presidente esecutivo e l'amministratore delegato del Gruppo, Luca Dal Fabbro e Gianluca Bufo, insieme all'amministratore delegato di Iren Ambiente, Massimo Ferrari. Le risorse previste tra il 2026 e il 2035 rappresentano circa il 21% dei 10,4 miliardi di investimenti complessivi del Business Plan del Gruppo. Il piano affronta alcune delle principali sfide del settore: l'evoluzione dei modelli di raccolta, la trasformazione dei rifiuti in nuove materie prime, il potenziamento degli impianti e il miglioramento della qualità e dell'efficienza dei servizi. L'obiettivo non è soltanto raccogliere più rifiuti, ma valorizzare quelli raccolti, integrando recupero di materia e produzione di energia attraverso innovazione e digitalizzazione. In questo percorso, un ruolo centrale è affidato alla chiusura del ciclo: senza una dotazione impiantistica adeguata, compresi gli impianti di termovalorizzazione, il processo che parte dalla raccolta e dal recupero resta incompleto. Sul fronte dei servizi, il piano conferma il perimetro delle concessioni e punta a completare la trasformazione dei modelli di raccolta, con processi ottimizzati e digitalizzati. Il traguardo è raggiungere nei territori serviti una percentuale media di raccolta differenziata del 75% entro il 2035. Parallelamente crescerà la capacità di trattamento: i rifiuti gestiti negli impianti del Gruppo arriveranno a 4,8 milioni di tonnellate nel 2035. La produzione di biometano dalla frazione organica passerà invece dagli attuali 13 a 30 milioni di metri cubi. Il piano si inserisce nella strategia di sostenibilità di Iren, che destina il 73% degli investimenti complessivi del decennio a progetti legati alla sostenibilità e alla transizione e individua l'economia circolare tra le cinque principali aree di intervento.