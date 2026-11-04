FIANCO DESTR

"Clima autoritario in Futuro Nazionale". Altri transfughi da Vannacci a Rizzo

Dopo l’addio dei 500 militanti a Cuneo, il generale perde altri pezzi in Piemonte, con quattro comitati che si avvicinano a Italia Domani. Tra loro i consiglieri di Circoscrizione Scagliotti e Lamberti. Nel mirino la gestione del partito: "La politica non è una caserma"

Non si ferma l’emorragia interna a Futuro Nazionale. Solo in Piemonte, dopo il caso dei circa 500 militanti che avevano lasciato il partito a Cuneo, un’altra defezione di massa scuote il movimento fondato dal generale Roberto Vannacci. Questa volta è il turno di Torino, dove quattro comitati costituenti hanno annunciato il loro addio, scegliendo di avvicinarsi a Italia Domani, il nuovo partito fondato in estate da Marco Rizzo.

A lasciare Futuro Nazionale sono i comitati 717, 719 e 743 di Torino e il 718 di Rivalta, nell’hinterland del capoluogo. Tra di loro ci sono Enrico Scagliotti e Deborah Lamberti, entrambi consiglieri della Circoscrizione 6, che soltanto pochi mesi fa avevano abbandonato la Lega per seguire Vannacci nella sua nuova avventura politica. Insieme a loro firmano il comunicato Maria Grieco e Gianpiero Alaimo, rispettivamente legati ai comitati 719 e 718. Una presa di posizione collettiva che non lascia spazio a ripensamenti: la decisione viene definita “irrevocabile”.

Il J'accuse dei fuoriusciti

Le motivazioni dell’addio sono affidate a un lungo e durissimo comunicato stampa, nel quale gli ormai ex militanti non nascondono amarezza e delusione per l’esperienza vissuta all’interno del movimento. Il bersaglio principale è il metodo di gestione del partito, accusato di non lasciare spazio al confronto e di penalizzare chi prova a portare esperienza, proposte e iniziativa politica. «Quando l’esperienza e la voglia di fare diventano un problema, Futuro Nazionale si dimostra ostico con chi porta meriti storici e fin troppo indulgente con chi si limita a eseguire gli ordini, come se la politica fosse una caserma», scrivono i quattro firmatari.

Parole che restituiscono il senso di una rottura maturata non soltanto su divergenze organizzative, ma anche su una concezione profondamente diversa della partecipazione politica. Scagliotti, Lamberti, Grieco e Alaimo lamentano di essere diventati interlocutori scomodi perché abituati a fare domande, avanzare progetti e chiedere risposte, anziché limitarsi ad assecondare le decisioni dei vertici: «Non ce ne andiamo perché abbiamo perso la voglia di combattere, ma perché non intendiamo sprecarla in battaglie interne che nulla hanno a che fare con il bene dei cittadini», spiegano, aggiungendo che «Non siamo disposti a sacrificare la dignità e la libertà di pensiero per una poltrona».

Una critica che assume toni ancora più pungenti nella parte conclusiva del documento, dove il riferimento al generale diventa esplicito. «Un generale senza soldati è solo un uomo che urla ordini al vento», scrivono, contestando una leadership che, a loro giudizio, rischia di rimanere isolata mentre chi ha contribuito concretamente alla costruzione del movimento decide di andarsene.

Last man standing

Le conseguenze politiche della rottura si riflettono anche negli equilibri della Circoscrizione 6 di Torino. Con il passaggio di Scagliotti e Lamberti nell'area di Marco Rizzo, tra i rappresentanti legati a Futuro Nazionale resta soltanto Massimo Robella.

Un ridimensionamento significativo, soprattutto considerando che i due ex consiglieri avevano scelto appena pochi mesi fa di lasciare il Carroccio proprio per seguire il generale, che della Lega era anche vicesegretario. Un percorso politico che sembrava destinato a rappresentare una nuova casa, ma che si è interrotto prima ancora di consolidarsi.

La vicenda torinese si inserisce in una sequenza di addii in tutta Italia che sta offrendo a Rizzo l’occasione di intercettare una parte del malcontento cresciuto attorno al movimento del generale. L’ex parlamentare comunista, commentando le numerose adesioni provenienti dall’area vannacciana, aveva parlato di una «valanga» di fuoriusciti. Suona sempre meno come un’iperbole.

Direzione Rizzo

La destinazione sembra dunque già tracciata, anche se i firmatari precisano di non voler compiere scelte affrettate. Nel comunicato spiegano di aver ritrovato in Marco Rizzo un interlocutore con cui condividere una nuova prospettiva politica, superando le tradizionali contrapposizioni tra destra e sinistra.

Al centro delle loro riflessioni ci sono temi come la sovranità nazionale, l'autonomia economica e monetaria, i rapporti con Bruxelles, la politica estera, la tutela del lavoro, il potere d'acquisto delle famiglie e il rafforzamento della sanità pubblica: «Con Marco condividiamo la voglia di fare e di combattere», scrivono, precisando di non essere alla ricerca di una nuova bandiera o di una poltrona, ma di un progetto nel quale poter ritrovare serietà, condivisione e concretezza.

Un messaggio che si inserisce in una dinamica più ampia. Rizzo sta infatti cercando di trasformare il malcontento interno a Futuro Nazionale in una nuova opportunità di crescita per Italia Domani. Dopo la fuoriuscita dei gruppi del Cuneese, che ha coinvolto circa 550 tesserati e dieci comitati, la fu “testa più lucida del comunismo italiano” prova a consolidare la propria presenza anche nel capoluogo piemontese.

I futuristi provano a ripartire

Intanto, mentre le defezioni continuano ad alimentare interrogativi sulla tenuta dell'organizzazione territoriale, Futuro Nazionale prova a ricompattare le proprie fila: per domani alle 14.30 è stata convocata una conferenza stampa in via Avigliana, presso lo studio dell’avvocato Giampaolo Mussano. Saranno presenti il coordinatore nazionale Massimiliano Simoni, il deputato ex Fratelli d’Italia Emanuele Pozzolo, coordinatore regionale, ed Enrico Forzese, vicario regionale e coordinatore provinciale.

L’obiettivo dichiarato è quello di illustrare iniziative, proposte e prossimi impegni politici sul territorio. Alla conferenza stampa seguirà, in serata, una cena al Bamboo Club di corso Moncalieri: un appuntamento conviviale che arriva in un momento tutt’altro che semplice per il movimento.

The show must go on, verrebbe da dire. Domani ci saranno una conferenza stampa e una cena per ribadire che il progetto politico continua. Ma, mentre il generale cerca di riorganizzare le truppe, Marco Rizzo continua a raccogliere chi decide di scendere dalla sua nave. E, almeno per il momento, le diserzioni non accennano a fermarsi.