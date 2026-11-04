Coluccio (M5s), "ex Ilva e caro gasolio, la destra affossa la seduta"

"Una vergogna quanto accaduto ieri in Consiglio regionale, dove avremmo dovuto discutere gli ordini del giorno a mia prima firma su ex Ilva e caro gasolio. La maggioranza ha affossato la seduta, non garantendo il numero legale. Molti consiglieri dei partiti di Destra, infatti, hanno abbandonato l'aula prima delle ore 18, nonostante la seduta fosse convocata fino alle 19. In quell'ora il Consiglio regionale avrebbe potuto votare i due atti di indirizzo. Il primo impegnava la Giunta Cirio ad intervenire nei confronti del Governo Meloni e del ministro Urso per ottenere un piano industriale immediato per gli stabilimenti di Novi Ligure, Genova-Cornigliano e Racconigi. Il secondo riguardava l'istituzione di un contributo straordinario per le imprese agricole piemontesi per i maggiori costi del gasolio". Così Pasquale Coluccio, consigliere regionale M5s Piemonte. "Giunta e consiglieri di maggioranza - prosegue - sono sempre pronti a spendersi per gli annunci a mezzo stampa o via social, ma quando c'è da fare qualcosa di concreto si dimostrano evanescenti e disertano il Consiglio regionale. Invece di prendere una posizione politica su due vicende che richiedono risposte urgenti e concrete, la Destra ha deciso di correre in fretta e furia a casa. Il disinteresse verso i lavoratori e le lavoratrici ex Ilva, così come verso le imprese agricole piemontesi, è evidente. La maggioranza esca dal torpore. Chiediamo che questi atti vengano discussi subito, senza perdere altro tempo prezioso".