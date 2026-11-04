ECONOMIA & POLITICA

Italgas spegne la fiamma del logo. Gallo tiene accesa quella di Meloni

Il gruppo celebra dieci anni dal ritorno in Borsa con una capitalizzazione triplicata e un nuovo marchio. Quarto mandato per il manager torinese, passato indenne da Renzi a Draghi e riconfermato dall'attuale capa di Palazzo Chigi. La difesa contro gli hacker

Cambiano i governi, si alternano le maggioranze, si consumano gli spoil system. Cambia persino la storica fiamma nel marchio di Italgas, che festeggia i dieci anni dal ritorno in Borsa con una capitalizzazione triplicata, 2,5 miliardi distribuiti agli azionisti e una rete diventata la più estesa d’Europa. Intanto, dalla centrale di Torino, si fronteggiano migliaia di tentativi di intrusione informatica, mentre l’amministratore delegato bacchetta chi abbandona Confindustria proprio quando il caro bollette mette in difficoltà il sistema produttivo.

L’unico che non cambia è Paolo Gallo. Da Matteo Renzi a Giorgia Meloni, passando per Giuseppe Conte e Mario Draghi, il manager torinese ha attraversato indenne un decennio di terremoti politici, conquistando quattro mandati consecutivi alla guida del colosso del gas. Un primato di longevità che, nell’Italia delle partecipate, vale quasi quanto i risultati di bilancio.

L’occasione è stata la cerimonia di oggi a Palazzo Mezzanotte, a Milano, dove Italgas ha svelato il nuovo marchio e ripercorso dieci anni di crescita. Un anniversario che Gallo ha trasformato anche in un’occasione per rivendicare la trasformazione industriale del gruppo e intervenire sulle divisioni che attraversano il mondo dell’energia.

Quattro governi, una sola poltrona

Classe 1961, nato a Torino, laurea in Ingegneria Aeronautica al Politecnico e Mba alla Scuola di Amministrazione Aziendale dell’Università subalpina, Gallo ha iniziato la carriera nel 1988 alla Fiat Avio, dove è rimasto tredici anni. Prima di approdare a Italgas, nel 2014 era stato nominato amministratore delegato di Grandi Stazioni.

Il salto decisivo arriva nell’agosto 2016, sotto il governo del Rottamatore, quando viene scelto per accompagnare la separazione di Italgas da Snam e il ritorno sul listino. Nel 2019 supera il primo esame politico con il governo gialloverde di Conte, nel 2022 incassa la conferma durante l’esecutivo Draghi e nel 2025 ottiene il quarto mandato con Meloni.

Un percorso che suggerisce una notevole capacità di muoversi tra politica, istituzioni finanziarie e grandi azionisti. Perché i risultati industriali contano, naturalmente, ma nelle società partecipate il merito da solo non mette al riparo dai cambi di stagione. Gallo, invece, ha dimostrato di saper attraversare tutte le stagioni senza perdere la poltrona.

Le sponde romane e l’arte di durare

Naturalmente, attorno a una permanenza così lunga non mancano letture politiche. Negli ambienti delle partecipate Gallo viene considerato un manager capace di coltivare relazioni trasversali, senza legarsi in maniera esclusiva a una sola parte politica. Con l’arrivo del centrodestra, si piazza velocemente nell’orbita di Fratelli d’Italia, individuando nel capo di gabinetto di Palazzo Chigi, Gaetano Caputi, uno dei suoi interlocutori istituzionali. Altre voci attribuiscono al manager una storica vicinanza a Francesco Gaetano Caltagirone, protagonista di peso della finanza e dell’editoria romana.

Rapporti e sponde che, tuttavia, non bastano da soli a spiegare una longevità tanto rara. Il dato certo è che, nella primavera del 2025, Cdp Reti e Snam hanno sostenuto la sua riconferma, poi formalizzata dal consiglio di amministrazione.

D'altronde, mentre molti colleghi devono cercarsi un nuovo incarico a ogni cambio di maggioranza, il torinese ha potuto esibire risultati che rendono politicamente meno conveniente sostituirlo. Una combinazione di capacità industriale, relazioni e tempismo che costituisce una delle più solide assicurazioni sulla poltrona.

I miliardi della nuova Italgas

Alla cerimonia milanese per il decennale della quotazione, Gallo ha snocciolato i risultati. La capitalizzazione è passata da 3 a oltre 9 miliardi, il titolo e il dividendo sono più che raddoppiati e agli azionisti sono stati distribuiti circa 2,5 miliardi di euro. Il rendimento complessivo, considerando il reinvestimento delle cedole, sfiora il 300%.

La Rab, ossia il valore delle infrastrutture riconosciuto ai fini della remunerazione regolata, è salita da 6 a 15,7 miliardi. Gli investimenti nelle reti hanno raggiunto 8,7 miliardi, ai quali se ne aggiungono 6,7 destinati alle acquisizioni, soprattutto quella di 2i Rete Gas, costata 5,2 miliardi. Oggi Italgas è il primo distributore europeo di gas, con 150mila chilometri di rete e 13 milioni di clienti. Numeri che spiegano perché la conferma del 2025 fosse tutt’altro che una formalità e perché il centrodestra abbia preferito affidarsi alla continuità.

Resta il problema di fondo: la distribuzione del metano è un’attività regolata e redditizia, ma deve confrontarsi con la decarbonizzazione e la progressiva elettrificazione dei consumi. Una rete può essere modernissima, ma deve anche avere una prospettiva economica sostenibile per i prossimi decenni.

Gli hacker bussano a Torino

Dietro le celebrazioni finanziarie c’è anche una questione di sicurezza nazionale. Italgas registra migliaia di tentativi di intrusione informatica, monitorati attraverso il proprio centro di cybersecurity a Torino, accanto alla struttura che controlla in tempo reale le infrastrutture del gruppo. «Sono tentativi, non veri e propri attacchi», ha precisato Gallo, spiegando che spesso si tratta di ricognizioni per individuare eventuali falle nei sistemi. Se le difese resistono, chi cerca di penetrarle tende a rivolgersi a bersagli più vulnerabili.

Il gruppo collabora con l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, condividendo costantemente informazioni sulle minacce rilevate. Un’attività che assume particolare importanza quando un'intrusione potrebbe compromettere infrastrutture essenziali. Ed è proprio nella città dove Italgas nacque nel 1837 per illuminare le strade che oggi si presidia una parte importante della sua sicurezza digitale. Dalle lanterne agli hacker, passando per quasi due secoli di trasformazioni industriali.

Gallo bacchetta gli scissionisti

Non soltanto bilanci e tecnologia. Il manager ha approfittato dell’occasione per assestare una stoccata a Elettricità Futura, dopo la decisione dell’associazione, annunciata il 2 novembre, di uscire da Confindustria Energia. «Abbandonare il tavolo credo che non serva granché», ha osservato, rivendicando la permanenza di Italgas in Proxigas e dunque nel sistema associativo confindustriale dell’energia. Secondo Gallo, con le tensioni geopolitiche in corso e la necessità di ridurre i costi energetici per le imprese italiane, «separarsi è l’errore più grande».

Un richiamo all’unità che non cancella le divergenze tra produttori di elettricità, operatori delle rinnovabili e distributori di gas. Interessi diversi, talvolta concorrenti, che rendono meno semplice di quanto appaia la ricetta del lavorare tutti insieme.

Una tech company dentro la vecchia utility

La trasformazione rivendicata da Gallo riguarda anche l’organizzazione industriale. Contatori intelligenti, sensori, cloud e gestione a distanza hanno progressivamente sostituito procedure tradizionali, con l’obiettivo di ridurre le dispersioni, accelerare gli interventi e controllare le reti in tempo reale. La società ha concentrato parte di queste competenze in Bludigit, la propria realtà tecnologica, cercando di trasformare un’esperienza sviluppata per uso interno in un’attività industriale autonoma.

Gallo sostiene che delegazioni di operatori provenienti da Europa, Americhe, Asia e Medio Oriente arrivino a Milano e Torino per studiare i sistemi adottati da Italgas. Un riconoscimento che il manager considera persino più significativo delle classifiche finanziarie.

L’innovazione, però, non si misura soltanto con il numero di visitatori della Digital Factory. La prova decisiva sarà la capacità di tradurre le competenze tecnologiche in maggiore efficienza, minori costi operativi e servizi migliori, possibilmente con benefici che non si fermino ai bilanci societari.

La fiamma (non) va in pensione

Intanto la società ha presentato la nuova identità visiva. La storica fiamma lascia il posto a tre elementi blu, verdi e gialli, capaci di evocare foglie, gocce, fiamme e flussi. Anche il logotipo si rinnova, passando ai caratteri minuscoli. Il cambiamento vuole rappresentare un gruppo che ormai guarda oltre il metano, verso gas rinnovabili, reti idriche e tecnologie digitali. Ma la distribuzione del gas resta saldamente al centro del piano industriale, assorbendo oltre l’82% degli investimenti programmati.

Nel 2027 arriveranno i 190 anni dalla fondazione. Nel frattempo, l’azienda cambia pelle, dimensioni e simboli. La vecchia fiamma si spegne, ma quella di Gallo (oggi) per Meloni continua ad ardere, alimentata dai risultati industriali e da una sorprendente capacità di sopravvivere a qualsiasi alternanza politica. Nel mondo delle partecipate, dove spesso basta un cambio di governo per mandare in fumo una carriera, è forse questa la tecnologia più sofisticata che il manager torinese abbia saputo mettere a punto.