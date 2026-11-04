Sacchetto (FdI), "la manovra del governo è positiva per il Piemonte"

"Con la manovra 2027 il governo Meloni prosegue un percorso volto a sostenere il potere d'acquisto e creare condizioni favorevoli per chi investe, assume e produce". Lo afferma l'esponente FdI Claudio Sacchetto, presidente della Commissione Industria del Consiglio regionale del Piemonte. "Per il Piemonte e per la provincia di Cuneo, territori caratterizzati da una forte presenza manifatturiera, artigianale e agricola - dice Sacchetto - queste misure hanno una particolare rilevanza. La manovra che cerca di valorizzare il lavoro, l'iniziativa e lo sviluppo economico senza venire meno alla necessità di favorire una corretta distribuzione dei redditi e del potere d'acquisto, in una fase congiunturale economica e politica non certo facile".