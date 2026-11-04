Sindacato, in carcere a Torino droga, coltelli e frutta per produrre alcol

Hashish, armi rudimentali, tra cui coltelli, e una notevole quantità di frutta presumibilmente destinata alla macerazione per la produzione di alcol. È quanto rinvenuto stamane, intorno alle 5.30, durante una perquisizione straordinaria effettuata dal personale di polizia penitenziaria al primo piano del padiglione B della Casa circondariale di Torino. A darne notizia sono Donato Capece, segretario generale del Sindacato autonomo polizia penitenziaria (Sappe), e Vicente Santilli, segretario nazionale Sappe per il Piemonte, che esprimono apprezzamento per l'attività svolta dagli agenti e sottolineano la necessità di mantenere alta l'attenzione sulla sicurezza degli istituti penitenziari. Nel corso dell'operazione, all'interno di un locale comune utilizzato dalla popolazione detenuta, gli operatori hanno individuato un freezer nel quale erano occultati complessivamente 16 grammi di hashish. Nello stesso ambiente sono state inoltre rinvenute armi rudimentali, tra cui coltelli, e una consistente quantità di frutta che, secondo le prime valutazioni, potrebbe essere stata destinata alla macerazione per produrre sostanze alcoliche. Sono stati avviati gli accertamenti per ricostruire le circostanze del ritrovamento, individuare eventuali responsabili e verificare la destinazione del materiale sequestrato. "Esprimiamo il nostro plauso alle donne e agli uomini della Polizia Penitenziaria che, ancora una volta, hanno dimostrato attenzione, professionalità e capacità operativa. Il rinvenimento di droga, coltelli e materiale potenzialmente destinato alla produzione clandestina di alcol in un locale comune rappresenta un elemento che merita approfondimenti e conferma quanto sia indispensabile garantire controlli costanti e rigorosi", dichiarano Capece e Santilli.