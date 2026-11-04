Ce Industries non parteciperà alla gara per l'ex Ilva

L'azienda ceca Ce Industries "non sta valutando la partecipazione alla gara per gli impianti dell'Ilva". Lo fa sapere un portavoce dell'azienda, riportandola dichiarazione dell'amministratore delegato Adam Šotek. Ce Industries è una holding industriale con sede a Praga, in Repubblica Ceca, attiva nel settore ferroviario nel riciclo di rifiuti e materie prime e in campo energetico. Ad agosto aveva avuto accesso alla dataroom dopo aver manifestato interesse nell'ambito della gara per l'ex Ilva, ma senza formalizzare la partecipazione alla gara. L'azienda si era già espressa in merito, spiegando che non era stata presa alcuna decisione in merito alla portata di un eventuale interesse.