LE REGOLE DEL GIOCO

Melonellum, secondo round del No. Dal Pd parte l'assalto alla legge

Dopo Trento il 18 dicembre sarà la volta di Torino: sette le prime udienze già fissate sui ricorsi. In attesa di un segnale da Schlein alla prossima direzione nazionale, i dem Giorgis e Fornaro iniziano il tour nei territori. Lo schema è la battaglia referendaria

La battaglia contro lo Stabilicum, o Melonellum come l’hanno ribattezzato i suoi oppositori, entra nella fase operativa, e la politica segue a ruota. Dopo che la nuova legge elettorale voluta dalla premier Meloni ha completato il proprio iter parlamentare, sono state fissate le prime udienze sui ricorsi. che puntano a mettere in discussione davanti ai tribunali alcuni dei suoi meccanismi.

L’obiettivo è quello di arrivare a un pronunciamento della Corte costituzionale prima delle prossime elezioni politiche. Ma insieme alla macchina giudiziaria inizia a muoversi quella elettorale: in attesa che la prossima direzione nazionale del Partito Democratico dia indicazioni precise in merito, gli incontri sul territorio degli esponenti dem contro la nuova legge sono già cominciate e i piemontesi sono in prima fila.

Gli appuntamenti in tribunale

Proprio Torino si prepara infatti a diventare uno dei primi snodi di questa partita. Dopo l'udienza fissata a Trento per il 16 dicembre, il calendario prevede infatti che il 18 dicembre (una data che sotto la Mole non si dimentica) tocchi al capoluogo piemontese, dove la battaglia giuridica contro la legge elettorale incrocia anche il lavoro politico delle opposizioni.

Sono sette, al momento, le udienze già calendarizzate nei 25 tribunali italiani nei quali sono stati depositati ricorsi per l'incostituzionalità di alcune disposizioni della nuova legge. Dopo Trento e Torino, il calendario proseguirà a Trieste il 22 dicembre, Bari l’11 gennaio 2027, Ancona il 13 gennaio, Caltanissetta il 26 gennaio e Catanzaro il 16 febbraio. A coordinare l’iniziativa è la “Rete per un voto libero e uguale”, presentata il 12 ottobre alla Camera dei Deputati e sostenuta dalle opposizioni parlamentari. Un progetto ambizioso, che prevede trenta ricorsi nei tribunali dei distretti di Corte d’appello e il coinvolgimento di 99 legali, con l’obiettivo di sottoporre alla Consulta le questioni di legittimità costituzionale prima che gli italiani siano chiamati alle urne.

Un Grosso coordinatore

Tra i capofila della rete c’è il costituzionalista torinese Enrico Grosso, già presidente onorario dei comitati per il No al referendum sulla giustizia e protagonista della mobilitazione che ha accompagnato la bocciatura della Riforma Nordio nella consultazione dello scorso marzo. Grosso, insieme ai colleghi Pietro Adami e Roberto Zaccaria, è tra i coordinatori dell’iniziativa.

Il professore e avvocato torinese, il cui nome circola anche per un possibile incarico tra i componenti laici del Consiglio superiore della magistratura, porta nella nuova battaglia l’esperienza maturata durante la campagna referendaria sulla giustizia, oltre a un bagaglio di professionalità che potrebbe rivelarsi nuovamente prezioso per le opposizioni, qualora la contestazione giuridica dovesse trasformarsi, nei prossimi mesi, in una più ampia mobilitazione pubblica, in un revival della campagna referendaria della scorsa primavera.

è ancora prevalentemente affidata agli avvocati, ai costituzionalisti e ai rappresentanti politici che stanno costruendo le iniziative sui territori. Ma sarebbe prematuro considerare questa fase un semplice confronto tecnico-giuridico.

Il Pd scalda i motori

Al momento la partita sullo Stabilicum si gioca prevalentemente sul piano tecnico, del resto manca più di un mese alla prima udienza e la legge di bilancio monopolizzerà il dibattito politico delle prossime settimane. Il Partito democratico, in particolare, non ha ancora dato il via a una mobilitazione strutturata, in attesa di una linea condivisa e di indicazioni dalla segretaria Elly Schlein. La prossima Direzione nazionale potrebbe rappresentare un passaggio decisivo per definire tempi, modalità e intensità dell’iniziativa.

Nel frattempo però qualcosa si muove, e il Piemonte è uno dei territori nei quali il Pd ha cominciato a costruire una rete di appuntamenti informativi e di confronto. In prima linea ci sono due parlamentari piemontesi con competenze specifiche in materia costituzionale ed elettorale: il senatore torinese Andrea Giorgis, giurista e capogruppo dem nella Commissione Affari costituzionali di Palazzo Madama, e il deputato alessandrino Federico Fornaro, componente della commissione omologa alla Camera e profondo conoscitore dei sistemi elettorali, ai quali ha dedicato anche un libro.

I due hanno già partecipato a un incontro online promosso dai Giovani Democratici del Piemonte. Giorgis, inoltre, ha in programma una serie di iniziative pubbliche: il 5 novembre sarà a Vercelli, il 13 novembre a Brandizzo e il 16 e il 20 novembre a Torino. Un’agenda fitta, che testimonia la volontà di non lasciare che il confronto sulla legge elettorale resti confinato nelle aule dei tribunali.

Accanto ai due piemontesi, tra i parlamentari dem più attivi nella denuncia delle criticità dello Stabilicum figurano il senatore varesino Alessandro Alfieri, responsabile Riforme nella segreteria Schlein, il toscano Dario Parrini, il calabrese Nicola Irto e l’abruzzese Michele Fina, tesoriere nazionale del partito. Una pattuglia di parlamentari che sta iniziando a mettere a fuoco le obiezioni politiche e costituzionali alla nuova legge, in attesa che il partito decida di dare ufficialmente fuoco alle polveri.

Le parole d’ordine

Del resto il terreno sul quale potrebbe svilupparsi la mobilitazione è già in parte tracciato. Sono le stesse parole d’ordine che avevano accompagnato il confronto parlamentare sulla riforma e, più in generale, la campagna referendaria contro il progetto di revisione costituzionale del governo: il rischio di una “torsione autoritaria” e quello di un “premierato di fatto”, con un progressivo indebolimento della centralità del Parlamento.

È questo il punto sul quale le opposizioni potrebbero provare a costruire un collegamento tra la nuova legge elettorale e il più ampio disegno istituzionale del governo Meloni. La contestazione non si limiterebbe, dunque, alle singole disposizioni dello Stabilicum, ma investirebbe gli effetti che il nuovo sistema potrebbe produrre sugli equilibri tra potere esecutivo e rappresentanza parlamentare.

Una prospettiva che potrebbe diventare particolarmente efficace con l’avvicinarsi delle elezioni politiche: i ricorsi, da questo punto di vista, rappresentano così un’occasione per riportare al centro del dibattito pubblico il tema della rappresentanza e del rapporto tra maggioranza parlamentare e governo, ma soprattutto per segnare un punto contro uno dei provvedimenti bandiera dell’esecutivo di centrodestra a pochi mesi dal voto.

Convergenze parallele

La strategia della Rete per un voto libero e uguale e quella, ancora in fase di definizione, del Pd potrebbero così procedere su binari paralleli, ma destinati a incontrarsi. Per il momento si scaldano i motori. Nessuna mobilitazione di massa, nessuna campagna nazionale paragonabile a quella che ha accompagnato il referendum sulla giustizia. Ma tra i ricorsi già depositati, le prime udienze fissate e gli incontri organizzati sui territori, i segnali di una possibile ripartenza ci sono tutti.

La partita, del resto, è destinata a intrecciarsi sempre più con la campagna per le Politiche. E sarebbe difficile immaginare che le opposizioni rinuncino a utilizzare una questione così delicata per mettere in discussione l’impianto istituzionale voluto dalla maggioranza. La battaglia contro lo Stabilicum potrebbe diventare l’antipasto della campagna elettorale nazionale. Con Torino, il 18 dicembre, tra i primi appuntamenti da segnare sul calendario.