PROVINCIALI

Cuneo, tre liste per uno.

Robaldo resta senza rivali

Saltato il listone bipartisan. Dietro la rottura anche il tentativo di ridimensionare il presidente uscente, il cui crescente peso politico alimenta voci di una possibile successione al governatore. E i vannacciani di Lauria preparano uno "scherzetto" a Crosetto

Il presidente è uno solo, ma per i posti in Consiglio rischia di scatenarsi una guerra di tutti contro tutti. Alla Provincia di Cuneo il prossimo 29 novembre si voterà con tre liste, forse quattro, ma con un unico candidato alla presidenza: Luca Robaldo, sindaco di Mondovì, civico di estrazione moderata, liberale e politico abbastanza navigato da sapere che, quando tutti ti vogliono al comando, non necessariamente significa che tutti vogliano lasciarti comandare.

Il grande accordo istituzionale, accarezzato per mesi da centrodestra, centrosinistra e civici, è finito nel cestino. A certificarne il decesso è stato il centrosinistra, che ieri ha ufficializzato la lista La Nostra Provincia, undici candidati. Ma la rottura viene da lontano e racconta molto più di una banale disputa sulle candidature. C’entrano gli appetiti dei partiti, le rivalità interne al centrodestra, la crescente autonomia di Robaldo e persino qualche mal di pancia verso il ministro della Difesa Guido Crosetto.

Il patto dei tre e le briciole ai civici

A mandare all’aria il listone sarebbe stata, anzitutto, una proposta di spartizione che definire generosa verso i partiti è un eufemismo. I principali registi dell’operazione erano Paolo Bongioanni per Fratelli d’Italia, Alberto Cirio per Forza Italia e Mauro Calderoni per il Pd. Lo schema prevedeva sei candidati al centrodestra, quattro al centrosinistra e appena due ai civici, ai quali sarebbe rimasta, come concessione, la presidenza.

Peccato che il Patto civico di Robaldo non sia una comitiva di amici convocata per riempire qualche casella. Conta circa 230 iscritti, oltre 200 dei quali amministratori locali, e può già vantare quattro consiglieri provinciali uscenti. Passare da quattro rappresentanti a due candidati è sembrato più un tentativo di ridimensionamento che un’offerta di collaborazione.

Tanto più che il centrosinistra, ritornato dall’Aventino del 2024, sarebbe rientrato dalla porta principale con quattro posti riservati. Insomma, tutti pronti a condividere la Provincia, purché i civici si accontentassero delle briciole.

Le quote rosa (degli altri)

A complicare ulteriormente il negoziato sono arrivati i conti in casa centrodestra. Cirio, secondo la ricostruzione che circola negli ambienti politici cuneesi, avrebbe posto come condizione la conferma dei suoi tre consiglieri uscenti di Forza Italia. Tutti uomini. Un dettaglio non secondario, visto che le liste devono rispettare gli equilibri di genere. E così gli azzurri avrebbero pensato bene di lasciare agli alleati il compito di trovare le candidate necessarie. Fratelli d’Italia, che partiva da un solo consigliere uscente, avrebbe chiesto un secondo posto proprio per poter assolvere a questa incombenza. Analoga richiesta sarebbe stata rivolta alla Lega di Giorgio Bergesio, chiamata a mettere in campo una donna.

Un capolavoro di solidarietà coalizionale: Forza Italia conserva i suoi uomini, gli altri provvedono alle donne. E mentre ciascuno difendeva il proprio orticello, il progetto unitario finiva in soffitta.

Il presidente che cresce troppo

Ma dietro la contabilità dei seggi potrebbe nascondersi una questione assai più politica. Robaldo sta diventando troppo ingombrante? La domanda circola da tempo negli ambienti del centrodestra cuneese. Classe 1985, nato a Ceva, il presidente ha fatto una gavetta di tutto rispetto: prima al fianco dell’allora ministro Enrico Costa, di cui è stato segretario particolare e collaboratore parlamentare, poi nello staff di Cirio, fino alla conquista del municipio di Mondovì nel 2022 e, pochi mesi dopo, della presidenza della Provincia.

Da allora ha costruito una rete di amministratori che va ben oltre i tradizionali confini partitici. Apprezzato anche dagli avversari, capace di tenere insieme sensibilità diverse, Robaldo viene ormai considerato da alcuni un possibile protagonista della futura successione a Cirio. Un’ipotesi, naturalmente, ma sufficiente ad alimentare qualche sospetto: che dietro il tentativo di comprimere la rappresentanza civica ci fosse anche la volontà di mettere un argine alla sua ascesa. Del resto, per chi ha imparato la politica nelle segreterie dei ministri, diventare un punto di riferimento autonomo per centinaia di amministratori è un salto di qualità non trascurabile. E non sempre gradito a chi preferisce distribuire le carte.

Il fantasma dell’inciucio

A dare il colpo di grazia all’accordo è stata anche la prospettiva delle elezioni politiche del 2027. Presentarsi agli elettori come avversari irriducibili e, pochi mesi prima, spartirsi i seggi provinciali avrebbe offerto munizioni a chi denuncia gli inciuci e il consociativismo. Eppure un precedente esiste, ed è recentissimo. A Vercelli, lo scorso luglio, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega e Pd hanno trovato posto sotto lo stesso tetto, nella lista unica a sostegno di Davide Gilardino. Una sorta di partito unico provinciale, non senza qualche regolamento di conti interno.

La differenza è che a Cuneo c’è Crosetto, fondatore di Fratelli d’Italia, mentre nel Vercellese non si registra un peso politico nazionale paragonabile. Con buona pace di Andrea Delmastro, che peraltro nel vicino Biellese ha bocciato proprio in queste ore un’analoga proposta di listone. E proprio dalle parti della destra cuneese potrebbe arrivare l'ultima sorpresa.

Vannacciani contro il gigante di Marene

Beppe Lauria, con Futuro Nazionale, sta lavorando alla quarta lista. Servono circa 140 firme di amministratori e non è affatto scontato che riesca a raccoglierle. I vannacciani non hanno la forza per presentare un candidato presidente alternativo a Robaldo, ma puntano a entrare nella competizione per il Consiglio. E il loro obiettivo, più che conquistare un seggio, sarebbe quello di rompere le scatole al gigante di Marene proprio nel suo territorio.

Non è una novità che Lauria abbia preso di mira gli accordi bipartisan. Già a settembre, insieme a Paolo Giraudo, aveva denunciato l’ipotesi di intesa tra FdI e Pd, ricordando come nel 2018 fosse stato proprio Crosetto ad attaccare una precedente operazione consociativa alla Provincia di Cuneo.

Ora l'eventuale lista di Futuro Nazionale offrirebbe ai seguaci di Roberto Vannacci l’occasione di misurarsi con la destra meloniana nella provincia del suo esponente più autorevole. Una sfida probabilmente impari nei numeri, ma potenzialmente fastidiosa sul piano politico. Anche perché, in un’elezione riservata agli amministratori, ogni voto sottratto agli avversari può pesare più di quanto sembri.

Il Pd parte, senza marchio

Intanto il centrosinistra ha rotto gli indugi. La lista La Nostra Provincia, animata da Davide Sannazzaro, sindaco di Cavallermaggiore, schiera undici candidati, sei donne e cinque uomini. Tra loro gli uscenti Alberto Gatto, sindaco di Alba, Loris Emanuel, primo cittadino di Moiola, e lo stesso Sannazzaro. Il Pd non compare nel nome della lista, quasi a voler attenuare il carattere partitico dell’operazione. Nella nota di presentazione, il centrosinistra lamenta l’assenza di un confronto vero sul progetto unitario: nessuna convocazione, nessuna proposta concreta, nessuna discussione sui contenuti. E rivendica di non voler trasformare la Provincia in un Parlamento in miniatura.

L’obiettivo realistico è ottenere almeno tre dei dodici seggi, mentre confermare i quattro consiglieri dell’attuale area appare decisamente più complicato.

Una poltrona sicura, 12 da conquistare

Il termine per depositare le liste scade lunedì 9 novembre alle 12. Il 29 saranno chiamati alle urne i 2.808 sindaci e consiglieri comunali dei 247 Comuni della Granda, con un voto ponderato in base alla popolazione rappresentata. Presidente e Consiglio resteranno in carica quattro anni.

Robaldo correrà da solo per la presidenza, mentre centrodestra, centrosinistra e civici si contenderanno i dodici seggi, con l’incognita dei vannacciani. Il risultato è che tutti vogliono Robaldo presidente, ma ciascuno vorrebbe un Robaldo con meno consiglieri propri e più debiti politici verso gli altri. Il listone avrebbe dovuto sancire la concordia istituzionale. La sua fine ha invece portato allo scoperto appetiti, gelosie e ambizioni. E forse anche il timore che il sindaco di Mondovì, dopo aver imparato a muoversi all’ombra dei potenti, abbia cominciato a fare ombra a qualcuno di loro.