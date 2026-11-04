Università Torino, sì agli spazi della Regione per le lezioni

L'università di Torino accoglie la proposta del presidente Alberto Cirio e della Regione Piemonte di mettere a disposizione spazi per consentire, se sarà necessario, a studentesse e studenti di tornare a frequentare le lezioni in presenza in sedi alternative. È in corso l'organizzazione di un sopralluogo con le strutture competenti per definirne le modalità di utilizzo. L'ateneo, che ha garantito la continuità con didattica online, ribadisce la priorità di restituire al più presto il Campus Luigi Einaudi alla piena disponibilità dell'intera comunità universitaria, con la conclusione dell'occupazione e la regolare ripresa delle attività. "Ringrazio il presidente Cirio e la Regione Piemonte - afferma la rettrice Cristina Prandi - per la disponibilità e la collaborazione. La didattica in presenza è fondamentale per la qualità della formazione e della vita universitaria. Per questo lavoriamo per consentirne la ripresa anche nelle difficoltà determinate dall'occupazione. Mi auguro che questa disponibilità possa essere raccolta anche da altre istituzioni e realtà del territorio. Sarebbe un bel segnale di solidarietà e di responsabilità condivisa nei confronti delle nuove generazioni. Naturalmente, il nostro primo obiettivo resta quello di tornare al più presto a vivere pienamente il Campus Luigi Einaudi".