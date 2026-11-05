SANITÀ

Più privati per le liste d'attesa. Piemonte sorpassato a sinistra

La "rossa" Emilia-Romagna aumenta il budget alle strutture private. La contropartita dell'accordo. Perla (Aiop): "Il pragmatismo supera posizioni ideologiche". Verso la proroga del contratto. Fabiano (Acop): "Irrisolta la questione della redistribuzione dei fondi"

La “rossa” Emilia-Romagna, per ridurre le liste d’attesa, allarga i cordoni della borsa verso la sanità privata, mentre il Piemonte – amministrato dal fronte politico opposto e con la sanità nelle mani di Fratelli d’Italia – sembra intenzionato a proseguire lungo la strada dell’aumento delle prestazioni nelle strutture pubbliche, che ha già comportato una spesa di circa trenta milioni per visite ed esami effettuati oltre l’orario canonico.

Premesso che una scelta non dovrebbe escludere l’altra, quanto arriva dalla regione storicamente amministrata dalla sinistra suona non soltanto come un apparente paradosso politico-ideologico, ma soprattutto come un segnale per il sistema sanitario piemontese e per il suo rapporto con l’imprenditoria del settore.

I vincoli dei conti in rosso

La giunta presieduta dal piddino Michele de Pascale, nella quale la sanità è affidata a un esponente dello stesso partito, Massimo Fabi, che coordina anche la commissione Salute della Conferenza delle Regioni, ha appena siglato un accordo con l’Aiop, la più rappresentativa associazione della sanità privata. L’intesa prevede un aumento del budget del 4,5% per il 2027, mettendo a disposizione delle strutture private accreditate 335 milioni. In termini assoluti, la cifra è nettamente inferiore a quella del Piemonte, ma va tenuto conto che l’Emilia-Romagna ha molte meno strutture private rispetto a quelle presenti sul territorio piemontese.

Dunque, non sono i 335 milioni rispetto ai 698 a fare la differenza, ma proprio la decisione di incrementare il fondo destinato a pagare le prestazioni erogate dai privati. E qui emerge un’altra differenza non da poco, facilmente utilizzabile dal governo della sanità piemontese per giustificare il mancato aumento delle risorse: il budget di 698 milioni è fermo ormai dal lontano 2011 e non può essere accresciuto neppure di quel 3% previsto dalla legge, perché il Piemonte non è in equilibrio di bilancio.

Guida pubblica, aiuto privato

Un vicolo cieco? Forse non del tutto. La “generosità” della giunta emiliano-romagnola ha, infatti, una sua contropartita, anch’essa potenziale modello o suggestione per il Piemonte. Per ridurre i tempi di attesa è stata predisposta una lista unica che comprende pubblico e privato, ma a quest’ultimo viene richiesta una quota obbligatoria di prestazioni indirizzate dalle Asl, pari al 30% e destinata a salire al 50% nel 2028.

Di conseguenza, viene ridotta la quota di prestazioni che le cliniche possono erogare, sempre con il pagamento del ticket, in regime di cosiddetta “libera scelta” del paziente: dal 30% dell’anno in corso al 25% nel 2027, fino al 20% nel 2028.

A Bologna, nella sede della Regione, spiegano questo sistema come uno dei cardini di una maggiore e concreta integrazione tra pubblico e privato. “La programmazione sanitaria resta saldamente in mano pubblica”, assicura l’assessore Fabi, che ribadisce l’obiettivo di “mettere a disposizione dei cittadini tutta la capacità di cura del sistema regionale valorizzando le risorse esistenti”.

Ideologia e pragmatismo

Sarà, forse, quel “pragmatismo che oltrepassa posizioni ideologiche” indicato dal presidente di Aiop Piemonte, Giancarlo Perla, in un giudizio che suona come un apprezzamento del modello emiliano-romagnolo e, insieme, un richiamo indirizzato al Grattacielo Piemonte.

E se i vincoli imposti dai conti della sanità piemontese indiscutibilmente esistono, “forse sarebbe lecito aspettarsi che, pur nel loro rispetto, qualcosa in più e di diverso si potrebbe fare”, osserva Simone Fabiano, presidente regionale di Acop, altra sigla di rappresentanza della sanità privata.

Quella che, guardando all’Emilia-Romagna, potrebbe apparire come una provocazione – non soltanto per il governo regionale conservator-liberale, ma anche per la stessa sinistra piemontese, che alla difesa della sanità pubblica contrappone, anche nelle manifestazioni, gli interessi di quella privata – resta una questione importante, di cui potrebbe essere difficile non tenere conto nelle scelte future.

Problemi e proroghe

E proprio sul rapporto tra sanità pubblica e privata il Piemonte è chiamato a compiere scelte a breve. A fine anno scadrà l’accordo triennale tra la Regione e gli erogatori privati accreditati. Per mesi si è discusso se avviare le trattative per un nuovo contratto oppure – viste le incognite legate all’attesa delle nuove tariffe nazionali sui ricoveri e ai contenziosi aperti su quelle ambulatoriali – optare per una proroga delle regole in vigore.

Una scelta complicata dal fatto che più di un gruppo privato aveva sollevato la questione della necessità di rivedere la distribuzione dei 698 milioni, alla luce dei non pochi casi in cui le risorse assegnate non erano state interamente impiegate, rimanendo di fatto nelle casse della Regione, mentre altre strutture reclamano un aumento del budget o addirittura una prima assegnazione, con l’ingresso nel sistema di accreditamento.

La decisione l’assessore Federico Riboldi pare averla presa, anche se per l’ufficialità occorrerà attendere la delibera della giunta: un anno di proroga, per consentire di avere tutte le nuove tariffe definite quando ci si siederà al tavolo con i privati.

Un congelamento della situazione che, come prevedibile, soddisfa alcuni e scontenta altri. “Non nascondo che auspicavamo valutazioni accurate e più coerenti con le necessità della programmazione regionale, andando oltre scelte meramente tecniche che non riflettono le esigenze dei cittadini e dei territori”, osserva Fabiano, presidente regionale dell’associazione guidata a livello nazionale dall’ex parlamentare Michele Vietti.

L’obiettivo di Cirio

Il tema irrisolto resta quello della redistribuzione del budget, a tre anni dalla sottoscrizione di un accordo durante i quali molte cose sono cambiate: alcune strutture si sono affacciate sul territorio piemontese e altre non hanno utilizzato appieno le risorse disponibili. Un cambiamento riconosciuto ed evidenziato anche dallo stesso Perla, alla guida di Aiop, che ricorda come “la sanità privata è dinamica ed è evidente che occorra tenere conto dei mutamenti continui delle capacità produttive delle strutture”.

Ed è proprio il decano dei rappresentanti delle associazioni dei privati a indicare una possibile, seppur parziale, soluzione. Lo fa ricordando che 8,4 milioni erano assegnati all’ospedale di Settimo quando era di proprietà di Sapa. Oggi la struttura è stata acquisita dalla Regione e “quel budget credo sia opportuno, oltre che giusto, venga utilizzato per superare il problema. Nessuno deve restare indietro – sostiene Perla – ma tutti devono poter continuare ad andare avanti”.

Se il suggerimento sarà accolto, lo si saprà soltanto quando sarà scritta la delibera, attesa a breve. Più difficile prevedere se dal Grattacielo qualcuno guarderà, oltre la nebbia e le posizioni ideologiche, verso l’Emilia-Romagna. Chissà, magari dal quarantesimo piano, dove il presidente Alberto Cirio osserva e ripone la sua fiducia in Bruxelles per ottenere quelle risorse aggiuntive necessarie a raggiungere l’ambizioso obiettivo di azzerare le liste d’attesa.