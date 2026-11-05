Giustizia e mancette

Mentre su Roma calavano le prime ombre della sera, una novella investigatrice esultava, incapace di contenere la sua gioia. I riscontri erano perfetti, tutto tornava, e finalmente aveva in mano la carta che voleva giocare da tempo: il nome su cui far cadere tutta la responsabilità dei danni causati da chi era sceso in piazza per protestare contro il caro vita. La "Signora in Giallo" dei Parioli aveva le idee chiare: l’intellettuale italiano di seconda generazione (già collaboratore nella redazione de Il Fatto e i cui genitori provengono dal Marocco) era la persona perfetta a cui addossare la responsabilità degli episodi avvenuti a Milano il 17 ottobre scorso.

Il giovane ricercatore universitario è infatti stato accusato di aver aperto una chat su Telegram, con lo scopo di coordinare i gruppi pronti a scendere in piazza nei giorni seguenti agli assalti ad alcuni negozi del centro storico meneghino. I media non hanno lesinato accuse nei riguardi del giovane, calpestando il principio di presunzione di innocenza sino a cucirgli addosso i panni del terrorista vicino ad Hamas: un pericoloso sobillatore delle masse pronto a ordinare, ai suoi adepti, ondate di devastazioni e saccheggi.

Un impianto accusatorio basato più su azzardate ipotesi che su indizi reali, tant’è che il teorema è stato smontato dal GIP, il quale (non riscontrando nell’indagato i tratti di un pericoloso eversivo) ha disposto la scarcerazione del giovane. Una scelta fatta in punta di diritto che ha scatenato l’ira del Presidente del Consiglio nelle sue funzioni parallele di detective, pubblico ministero, giudice delle indagini preliminari e, se del caso, carnefice: insomma, una politica dalle infinite specializzazioni accademiche.

Quando il potere esecutivo indossa le vesti di quello giudiziario, cosa purtroppo non così rara in Italia, si entra in una fase oscura, in cui la politica indica chi condannare e chi, invece, assolvere. La Giustizia diventa così l’arma governativa dei due pesi e delle due misure: esecutori di crimini efferati condannati in maniera definitiva vengono affidati alle pene alternative (e gli esempi purtroppo non mancano); deve essere invece garantita la presunzione di innocenza ai politici corrotti, nonché agli amici, anche davanti a prove certe. Al contrario, i manifestanti appartenenti all’opposizione sociale finiscono dritti in carcere a causa di presunte intenzioni violente: in questo caso, ipotesi non suffragate da riscontri reali spalancano le porte delle celle in tempi record.

Ripugna assistere di continuo alla comprensione istituzionale verso persone che infliggono danni irreversibili al Paese compiendo azioni di saccheggio ad altissimi livelli: colletti bianchi che distruggono, spesso impuniti, le finanze pubbliche, i beni comuni e i servizi essenziali (come Sanità e Scuola). Così come disgusta riscontrare l’uso strumentale del tema “sicurezza” per colpire esclusivamente chi non rientra nelle categorie “protette”, ossia le espressioni di dissenso e coloro che si arrabattano vivendo di piccoli espedienti. Il tema della protezione sociale è avvilito dall’uso sistematico di slogan, dalla retorica e dall’assenza di fondi dedicati alla lotta contro il disagio economico e l’emarginazione.

Lo Stato gestisce ancora la funzione repressiva (sistema carcerario e ordine pubblico), delegando tutte le altre attività al privato. La politica dei “bonus” ha raggiunto ormai i suoi massimi livelli e l’intervento pubblico nel settore del welfare si regge esclusivamente sull’erogazione di elemosine: azioni caritatevoli sostenute da fondi limitati, quindi ostaggio delle solite scarse risorse finanziarie. Una mancetta erogata al popolo a fronte di continui tagli alle pensioni (affondate dai vari incrementi Irpef varati negli anni) e di salari sempre più deboli rispetto all’aumento del carovita.

L’ultimo bonus (articolo 53 del disegno di legge di Bilancio 2027) consiste in 300 euro da assegnare a quegli anziani che non possono curarsi. In poche righe della nuova legge di Bilancio si concentra la sintesi di un disastro, della macelleria sociale voluta dal governo. È l’ennesima dimostrazione dell’incondizionato sostegno che Palazzo Chigi offre al privato, sottraendo soldi al sistema pubblico, ma è anche l’ammissione di un fallimento assoluto delle politiche sanitarie: la presa d’atto che molti italiani non possono accedere alle cure perché economicamente insostenibili.

In sintesi, per permettere ai più fragili l’accesso al servizio sanitario non si rafforzano le strutture ospedaliere, bensì si sceglie di assegnare una quota in denaro (1,6 miliardi di euro) che dovrà essere spesa nelle strutture private. La lobby delle cliniche ringrazia ancora una volta, mentre al contempo gli ospedali pubblici vedono sfumare altri fondi utili per offrire un servizio dignitoso ai cittadini, i quali attendono in media un anno per eseguire un esame specialistico. Un miliardo e mezzo di euro, diviso in tante quote da 300 euro, è una goccia nel mare nella desolazione in cui vivono i pensionati, oltre a essere un grande favore al sistema privatistico.

Con due visite specialistiche il voucher è esaurito, ma l’immagine pubblica di un governo che pensa alle fasce più deboli rimarrà. Resterà anche l’apparenza di una Presidente intenta a far piazza pulita di fantomatici estremisti islamici, malgrado gli ostacoli posti dalla magistratura. Una trappola mediatica in cui cadranno ancora molti elettori: quelli sempre pronti a consegnare il cappio al loro carnefice, ringraziandolo pure poco prima che gli spezzi il collo.