ALTA TENSIONE

Askatasuna, scattano gli arresti.

Tra le accuse il tentato omicidio

Dall'alba operazione della Digos contro gli antagonisti coinvolti nelle violenze del 31 gennaio a seguito dello sgombero del centro sociale. Il gip dispone carcere, domiciliari e altre restrizioni per 16 militanti, tra cui uno dei leader di Aska. Centotre agenti feriti

Per Askatasuna il conto della guerriglia arriva all’alba, Nove mesi dopo gli scontri che il 31 gennaio trasformarono Torino in un campo di battaglia, dalle prime ore di questa mattina la polizia sta eseguendo 16 misure cautelari nei confronti dei militanti antagonisti indagati per le violenze esplose durante la manifestazione nazionale contro lo sgombero del centro sociale. Tra i destinatari figura anche uno degli esponenti di vertice della galassia autonoma torinese, considerato dagli inquirenti uno dei leader di Askatasuna, Stefano Millesimo, 27 anni, per il quale sono stati disposti gli arresti domiciliari.

A condurre l'operazione è la Digos della Questura di Torino, diretta da Rita Fabretti, al termine dell’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica. L’ordinanza del gip prevede custodia cautelare in carcere, arresti domiciliari, divieti di dimora a Torino e obblighi quotidiani di presentazione alla polizia giudiziaria. L’operazione si estende ben oltre il capoluogo piemontese: perquisizioni sono in corso anche in Lombardia e Toscana, oltre che in Piemonte. Le accuse comprendono, a vario titolo, tentato omicidio, danneggiamento aggravato e lesioni aggravate. L'indagine riguarda il corteo nazionale organizzato contro lo sgombero del centro sociale di corso Regina Margherita 47 liberato il 18 dicembre 2025, dopo circa trent’anni di occupazione.

Dalle perquisizioni alle manette

L’operazione di questa mattina rappresenta un passaggio decisivo dell’inchiesta che già il 9 ottobre aveva portato a quattordici perquisizioni domiciliari, con il coinvolgimento delle questure di Genova, Cagliari, Firenze, Imperia e Reggio Emilia. La Procura aveva chiesto diciannove misure cautelari: due custodie in carcere, otto arresti domiciliari e nove provvedimenti restrittivi di minore gravità.

Dopo gli interrogatori preventivi, iniziati il 27 ottobre, il gip ha dunque disposto 16 misure cautelari rispetto alle 19 richieste iniziali della Procura. Tra i destinatari figurano due antagonisti ai quali gli investigatori attribuiscono un ruolo in altrettanti episodi particolarmente violenti: l’assalto a un blindato della polizia, incendiato mentre un agente si trovava ancora a bordo, e l’aggressione a un altro poliziotto, accerchiato da un gruppo di manifestanti e colpito ripetutamente, anche con un martello.

Il primo episodio è al centro della contestazione di tentato omicidio, una delle accuse più gravi formulate nell’inchiesta. Il secondo riguarda il pestaggio dell’agente che, durante gli scontri, era stato privato del casco e dello scudo. Due sequenze di violenza sulle quali la Digos ha concentrato una parte rilevante degli accertamenti, ricostruendo attraverso le immagini le condotte attribuite ai singoli indagati.

Intanto, proprio mentre scattano le sedici misure cautelari, arriva anche la prima richiesta di condanna per gli scontri del 31 gennaio. La Procura di Torino ha chiesto quattro anni di reclusione per un ventiduenne della provincia di Grosseto, Angelo Simionato, arrestato con il meccanismo della flagranza differita e processato con rito abbreviato. Secondo l’accusa, il giovane faceva parte del gruppo di manifestanti che accerchiò e prese a calci un agente del Reparto Mobile. Pur non avendo partecipato materialmente al pestaggio, è chiamato a risponderne per il ruolo che gli inquirenti gli attribuiscono nell’azione collettiva. Il procedimento è distinto dal filone principale dell’inchiesta che questa mattina ha portato all’esecuzione dei sedici provvedimenti cautelari e restrittivi.

Due ore di assedio

Quel sabato di fine gennaio, la manifestazione nazionale convocata in difesa dell’ex centro sociale era degenerata quando una parte del corteo aveva abbandonato il percorso annunciato per dirigersi verso l’edificio sgomberato. Oltre mille manifestanti, molti dei quali vestiti di nero e con il volto coperto, avevano affrontato per circa due ore i reparti schierati a protezione dello stabile.

Pietre, bottiglie, razzi, bengala, bombe carta. Cassonetti trasformati in barricate e incendiati per ostacolare l’avanzata degli agenti. Un mezzo della polizia dato alle fiamme, un altro agente accerchiato, privato del casco e dello scudo e colpito con calci e martellate.

Il bilancio certificato dalla Questura fu di 103 appartenenti alle forze dell’ordine feriti, con prognosi fino a cento giorni. A questi si aggiunsero i danni a negozi, condomini, automobili, banche e arredi urbani. Una devastazione documentata dalle immagini e dai filmati sui quali si è concentrato il lavoro degli investigatori.

Il nodo delle responsabilità

La Procura sostiene che gli indagati possano essere chiamati a rispondere, a titolo di concorso morale, delle lesioni subite dai 103 appartenenti alle forze dell’ordine, anche quando non sia attribuito loro materialmente ciascun episodio di violenza.

Una ricostruzione contestata dalle difese, secondo le quali alcune persone sarebbero state identificate in momenti differenti e altre non avrebbero partecipato direttamente agli scontri. Sarà proprio la valutazione delle singole condotte, insieme agli elementi raccolti dagli investigatori, a costituire uno dei punti centrali del procedimento.

La lunga coda politica

La vicenda giudiziaria riporta inevitabilmente alla ribalta anche il caso politico che per anni ha accompagnato il centro sociale torinese. Dalla lunga occupazione dell’immobile al tentativo di regolarizzazione attraverso il patto con il Comune, fino alla rottura definitiva culminata nello sgombero di dicembre.

Un percorso che aveva visto Palazzo Civico, guidato dal sindaco Stefano Lo Russo, tentare la strada del dialogo e della restituzione dell’edificio a un utilizzo pubblico. Un’esperienza finita tra polemiche, contestazioni e accuse incrociate, prima che il 31 gennaio trasformasse la mobilitazione nazionale in uno scontro di ben altra portata.