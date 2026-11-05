GRANA PADANA

Lega, il "tradimento" di Gusmeroli. Salvini lo arruola contro Giorgetti

Il deputato di Arona, che ha sempre ostentato la familiarità con il ministro dell'Economia, viene scelto per regolare i conti. Dopo il congresso, Romeo finisce sotto sfiducia e Garavaglia denuncia la rottura degli accordi. Molinari alle prese l'ennesimo scossone

O Alberto Gusmeroli ha raccontato per anni una familiarità con Giancarlo Giorgetti assai più solida di quanto fosse in realtà, oppure adesso ha deciso di sacrificarla sull’altare di Matteo Salvini. Delle due l’una. Perché il commercialista di Arona, che non ha mai perso occasione per ricordare la comune origine varesina e perfino una lontana frequentazione scolastica con il ministro dell’Economia, è stato scelto per un’operazione che ha un destinatario preciso: proprio Giorgetti. Il deputato novarese sarà infatti il relatore leghista della legge di Bilancio, al posto di Silvana Comaroli, fedelissima del titolare del Tesoro. Un incarico che segna il passaggio dalle rese dei conti interne alla Lega alla loro traduzione in atti parlamentari: appena dieci giorni dopo il congresso, Salvini comincia a colpire gli uomini di Giorgetti e Massimo Garavaglia, lo sfidante che ha osato rompere l’unanimismo.

Per Gusmeroli è un’altra tacca sulla cintura di un’ambizione che persino Riccardo Molinari, presentandolo pubblicamente anni fa, aveva liquidato con una battuta: «È un po' megalomane». Giudizio affettuoso, naturalmente, ma non privo di riscontri. Sindaco di Arona per dieci anni, poi regista della successione a Federico Monti e infine nuovamente primo cittadino, il parlamentare ha costruito attorno alla cittadina lacustre una sorta di capitale personale. Al punto da indicarla, in un suo libro, come modello esportabile addirittura per cambiare il mondo.

Napoleone del Lago Maggiore

Presidente della commissione Attività produttive, instancabile promotore di convegni economici nella sua Arona, protagonista della battaglia salviniana sulla rottamazione delle cartelle, Gusmeroli ha coltivato con pari dedizione l’esposizione mediatica e la propria celebrazione. Fino alla trovata del fan club su Facebook, promosso dallo stesso interessato attraverso inviti personali. Un piccolo culto della personalità per il Napoleone lumbard, che evidentemente non si accontenta delle cariche istituzionali.

Ma dietro il folclore c'è un dato politico. Da tempo il sindaco-deputato ha intensificato i rapporti diretti con Salvini, muovendosi nel campo economico dove già operavano figure come Claudio Borghi, Alberto Bagnai e Armando Siri. Lo scorso ottobre è arrivata la nomina a responsabile Economia del partito. Nei ringraziamenti ufficiali Gusmeroli aveva citato Salvini, Siri e Molinari, riservando a Giorgetti la definizione di «punto di riferimento per competenza ed equilibrio». Neppure un mese dopo, eccolo investito del compito di presidiare la manovra contro il ministro.

Il commissario in trasferta

La scelta ha un significato difficilmente equivocabile. Comaroli, capogruppo leghista in commissione Bilancio e già relatrice della Finanziaria, era il nome inizialmente indicato per l’incarico. È vicina a Giorgetti e a Massimo Garavaglia, lo sfidante di Salvini all’ultimo congresso. Al suo posto arriva Gusmeroli, che della commissione Bilancio non fa neppure parte: dovrà esservi trasferito temporaneamente, ad rem, lasciando per il tempo necessario la commissione Attività produttive che presiede.

Una procedura consentita dalle regole parlamentari, ma politicamente assai poco ordinaria. Tanto più che nella commissione sono già presenti tre deputate leghiste, Comaroli, Rebecca Frassini (incidentalmente compagna di Molinari) e Vanessa Cattoi. Le opposizioni hanno immediatamente colto il significato della sostituzione. Maria Cecilia Guerra del Pd ha parlato di scelta «inguardabile», Elena Bonetti di Azione ha denunciato un regolamento di conti interno alla Lega e Daniela Torto del Movimento 5 stelle ha sintetizzato l’operazione come un commissariamento di Giorgetti.

Il nodo è la previdenza, con la famigerata Fornero. Salvini vuole intervenire sulle pensioni, insistendo sull’uscita a 64 anni senza penalizzazioni, mentre Giorgetti deve mantenere gli equilibri della manovra e fare i conti con le risorse disponibili. Affidare il ruolo di relatore a un fedelissimo del segretario significa assicurarsi che le richieste del partito abbiano un presidio diretto durante l’esame parlamentare. Non equivale a mettere il ministro sotto tutela, ma certamente a sottrargli un interlocutore considerato affidabile.

Dopo il congresso, la vendetta

Il caso Gusmeroli va letto insieme a quanto sta accadendo al Senato. Massimiliano Romeo, capogruppo e segretario della Lega Lombarda, ha ricevuto una richiesta di sfiducia sottoscritta da 25 senatori su 29. La sua colpa politica è aver sostenuto Garavaglia nella sfida congressuale contro Salvini, conclusa con il 24% dei consensi per l’ex ministro.

Romeo non intende dimettersi e vuole arrivare al voto dell’assemblea. Garavaglia, che non ha firmato la richiesta, ha denunciato apertamente la volontà di «spaccare tutto e allargare il divario di posizioni». Una presa di distanza che rende assai problematica la sua partecipazione alla nuova segreteria politica, inizialmente prospettata da Salvini come gesto di riconciliazione. Il Consiglio federale potrebbe affrontare anche il destino della Lega Lombarda, con l’ipotesi di un commissariamento. La minoranza che il congresso avrebbe dovuto integrare viene così colpita su due fronti: al Senato con Romeo, alla Camera con la sostituzione di Comaroli.

Molinari in mezzo alla buriana

Per Molinari la designazione di Gusmeroli è una notizia da accogliere con un sorriso di circostanza. I rapporti tra il capogruppo alla Camera e il collega di Arona sono poco più che formali e l’insofferenza per il suo incontenibile protagonismo è di vecchia data. Ora, però, il deputato novarese può esibire un’investitura direttamente riconducibile a Salvini, proprio mentre Molinari cerca di capitalizzare il ruolo svolto al congresso, puntando a una posizione di vertice nella nuova organizzazione nazionale.

Il risvolto più curioso è che i due piemontesi si ritrovano coinvolti, con ruoli assai diversi, nella resa dei conti del Carroccio. Molinari ha lavorato per ricucire lo strappo con i nordisti, Gusmeroli viene arruolato nell’operazione che scavalca la componente giorgettiana (e chissà come l’hanno presa i novaresi). Per il capogruppo c’è anche la seccatura di dover gestire un collega che non gode il massimo delle sue simpatie, ma che può ormai trattare direttamente con Salvini. Una bella rivincita per il Napoleone di Arona, che a Novara, appena un anno e mezzo fa, era stato sistemato tra il pubblico anziché al tavolo dei maggiorenti leghisti.