Manovra: metro di Torino, sindaci chiedono 70 milioni ai parlamentari

Servono 70 milioni di euro per completare il prolungamento della linea 1 della metropolitana di Torino fino a Cascine Vica. A chiederli sono i sindaci di Torino, Stefano Lo Russo, di Collegno, Matteo Cavallone, di Grugliasco, Emanuele Gaito, e di Rivoli, Alessandro Errigo, che hanno inviato una lettera a tutti i parlamentari eletti nel territorio della Città metropolitana, di maggioranza e opposizione, per sollecitare un emendamento condiviso alla legge di Bilancio 2027. Secondo le stime di Infra.To, dei 70 milioni necessari, 30 servono per completare le opere civili e 40 per quelle tecnologiche e la piena entrata in esercizio della linea. "Dopo sette anni di cantieri e disagi, i cittadini e le imprese del nostro territorio hanno diritto a risposte concrete. Sono già state investite ingenti risorse pubbliche in un'infrastruttura strategica per tutta l'area metropolitana. Adesso dobbiamo portarla a termine", dichiarano congiuntamente i quattro sindaci in un nota. "Con questa iniziativa, chiediamo a tutte le parlamentari e a tutti i parlamentari del territorio, indipendentemente dall'appartenenza politica, di lavorare insieme per ottenere dal Governo le risorse necessarie. La Legge di Bilancio rappresenta un'occasione decisiva e ciascuno è chiamato a fare la propria parte. La metropolitana è un'opera che appartiene a tutta la comunità e il suo completamento deve essere un obiettivo condiviso", aggiungono. "La grande mobilitazione del 10 ottobre ha dimostrato quanto sia forte l'attenzione dei cittadini su questo tema. Ora è il momento di trasformare quella partecipazione in un risultato concreto. Come sindaci siamo pronti a lavorare con tutti, perché ciò che conta è arrivare finalmente al completamento dell'opera. Chi contribuirà a raggiungere questo risultato avrà il merito di aver dato una risposta importante al nostro territorio", concludono Lo Russo, Cavallone, Gaito ed Errigo.