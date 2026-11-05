A Ivrea sgombero di una villa abusiva

È in corso delle prime luci dell'alba di oggi lo sgombero di una villa abusiva alle porte di Ivrea (Torino) da anni al centro di una contesa giudiziaria che ha coinvolto il Comune e una famiglia di origini Sinti. La villa era salita alla ribalta delle cronache e alcuni mesi fa per l'aggressione ad una troupe giornalistica Mediaset da parte dei residenti. Le operazioni di sgombero sono iniziate alle quattro del mattino e vedono coinvolti polizia, carabinieri, vigili del fuoco e polizia locale.