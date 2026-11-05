Davide Quadrio confermato alla direzione del Mao

Il Consiglio direttivo della Fondazione Torino Musei ha confermato Davide Quadrio alla direzione del Mao Museo d'Arte Orientale di Torino. La decisione conclude la procedura di selezione avviata dalla Fondazione, alla quale hanno partecipato 30 candidati, e fa seguito al lavoro della Commissione di valutazione esterna, composta da professionisti di riconosciuta competenza ed esperienza nel settore museale in ambito internazionale. La Commissione era composta da Annette Bhagwati, direttrice del Museum Rietberg di Zurigo; Yannick Lintz, presidente del Musée national des arts asiatiques - Guimet di Parigi; Carlo Lippolis, professore di Archeologia e Storia dell'arte dell'Asia occidentale antica e del Mediterraneo orientale antico all'Università di Torino e direttore scientifico del Crast. Il Consiglio direttivo - si legge in una nota - ha deliberato la conferma di Davide Quadrio sulla base degli esiti della procedura selettiva e delle valutazioni espresse dalla Commissione, riconoscendo il percorso svolto alla guida del Museo. "Il Consiglio sulla base del lavoro svolto alla guida del Mao e del percorso di crescita che il museo ha intrapreso in questi ultimi anni ha ritenuto di dare continuità al suo mandato rinnovando la propria fiducia nel direttore e nella sua capacità di accompagnare il museo in una fase di consolidamento e di ulteriore sviluppo" ha commentato Massimo Broccio, presidente della Fondazione Torino Musei.