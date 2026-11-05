Stellantis, un'altra settimana di cassa integrazione a Mirafiori

Stellantis ha comunicato ai sindacati un'altra settimana di cassa integrazione alle Carrozzerie di Mirafiori dal 9 al 14 novembre "per mancanza di componenti". "È già la seconda settimana di novembre - commenta Gianni Mannori della Fiom di Mirafiori - ed è la quarta in totale. In questo caso l'azienda voleva la firma delle organizzazioni sindacali, ma noi abbiamo chiesto che ci fosse la maturazione del rateo di ferie e di permessi così come era previsto prima, visto che si supererà verosimilmente il 50% dei giorni non lavorati nel mese. L'azienda non lo ha messo e nessuna organizzazione sindacale ha firmato la cassa integrazione". Per Mannori la motivazione indicata da Stellantis "per Mirafiori è un alibi. Il problema esiste per altri stabilimenti che producono una vettura che vende come Pomigliano, ma non è sicuramente questo il caso di Mirafiori con la 500 ibrida. La situazione diventa sempre più problematica e drammatica se non arriva subito un altro modello".