Vicepresidente Regione Piemonte, "Rettrice riapra Campus universitario"

La Regione Piemonte è pronta a mettere a disposizione il Centro Congressi per le lezioni dell'Università di Torino, ma chiede alla rettrice Cristina Prandi di riaprire gli edifici del Campus Luigi Einaudi non interessati dall'occupazione. A sollecitarlo è il vicepresidente della Regione, Maurizio Marrone, che questa mattina ha effettuato un sopralluogo nella sede regionale insieme ai responsabili tecnici della Regione e dell'Ateneo, in vista dell'avvio delle attività didattiche. "L'avvio della didattica di Unito presso il Centro Congressi della Regione Piemonte garantisce finalmente il vero diritto allo studio per gli studenti privati delle loro aule e svuota completamente di senso l'occupazione del campus, riconducendola a quel che è davvero, un'occasione per gli antagonisti orfani dell'ex centro sociale Askatasuna di vendere un po' di alcolici in nero e vandalizzare l'edificio universitario", dichiara Marrone. "La disponibilità della Regione deve quindi essere letta anche come un appello al Rettorato di impegnarsi attivamente per riaprire il campus Einaudi. L'invito alla Rettrice Prandi è quindi, dopo l'audizione offerta dal Senato Accademico ai rappresentanti degli studenti - e soprattutto se venisse rifiutata dagli occupanti - di riaprire i cancelli del Campus", aggiunge il vicepresidente. Secondo Marrone, l'occupazione riguarderebbe soltanto una parte del complesso universitario, mentre gli altri edifici sarebbero stati chiusi dall'Ateneo. "Le poche decine di occupanti antagonisti, infatti, riescono a malapena a mantenere il controllo della palazzina di mattoni, mentre le altre palazzine moderne sono interdette alla didattica perché è l'Ateneo ad avere chiuso gli accessi. La Regione fa quindi la sua parte però anche il Rettorato dia un segnale forte riaprendo le palazzine di vetro non occupate, circa i 3/4 del Campus nel suo complesso, alle lezioni che spettano di diritto agli studenti", conclude Marrone