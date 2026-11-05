Piantedosi, violenti non si illudano di sfuggire alla legge

"Dissenso e protesta sono sempre legittimi ma non possono mai sfociare in aggressioni e disordini". Così il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, il quale sottolinea: "Chi scende in piazza solo per praticare violenza non si illuda di sfuggire alla legge, perché troverà sempre la risposta ferma delle Istituzioni. Lo dimostra l'operazione di oggi, che ha portato all'esecuzione di 16 misure cautelari nei confronti di altrettanti militanti che si sono resi responsabili di devastazioni e scontri con le Forze dell'ordine nel corso della manifestazione dello scorso 31 gennaio a Torino, dopo lo sgombero di Askatasuna". Per Piantedosi si tratta di "un'altra testimonianza del grande lavoro messo in campo da magistratura e polizia per isolare i violenti, contrastare ogni tentativo di minaccia alla sicurezza dello Stato e tutelare i principi democratici su cui si fonda il nostro Paese".