Incendio in piazza Carlo Felice a Torino, tre condanne

Tre condanne a un anno e quattro mesi di reclusione sono state inflitte dal tribunale di Torino per l'incendio che il 3 settembre 2021 devastò un lussuoso palazzo in piazza Carlo Felice, nel centro storico del capoluogo piemontese, in quel periodo interessato da una ristrutturazione. La sentenza riguarda il legale rappresentante di una società immobiliare, l'architetto incaricato delle direzioni dei lavori e il coordinatore del cantiere. Ad originare il rogo furono le scintille sprigionate dalla saldatrice utilizzata da un fabbro che stava installando una cassaforte nell'attico che intendeva acquistare l'imprenditore Bruno Biraghi, il quale si è costituito parte civile con l'avvocato Stefano Campanello e ha ottenuto una provvisionale di 55 mila euro. A sua volta l'artigiano era già uscito dal procedimento patteggiando la pena. In aula l'accusa è stata sostenuta dal pubblico ministero Alessandro Aghemo.