VERSO IL 2027

Dalla sedia al tavolo. Così Lo Russo apparecchia la campagna elettorale

Dieci incontri, altrettanti temi e luoghi di Torino per costruire il programma del centrosinistra in vista delle Comunali. A tirare le fila è Valle, che prepara anche una iniziativa di piazza e intanto guarda al 2032, quando potrebbe aprirsi la partita per la successione

Ne aveva fatto uno dei simboli della campagna elettorale, salvo poi dimenticarsene una volta entrato a Palazzo Civico. Cinque anni dopo, Stefano Lo Russo ci riprova. In vista delle elezioni amministrative del 2027, quando il sindaco uscente punterà alla riconferma, il centrosinistra torinese torna a mettersi in ascolto, organizzando dieci appuntamenti pubblici per raccogliere idee, proposte e contributi sul futuro della città.

Ma se nel 2021 Lo Russo aveva scelto una sedia come immagine della propria disponibilità ad ascoltare problemi e richieste dei cittadini, questa volta la sedia lascia spazio a dieci tavoli, distribuiti sul territorio e dedicati ai principali temi amministrativi. Si chiameranno “I venerdì del programma” e prenderanno il via il 13 novembre, con un incontro dedicato all’educazione al Centro d’incontro di corso Belgio. Dieci venerdì, altrettanti grandi temi che riguardano Torino, con l’obiettivo dichiarato di trasformare le esperienze e le sollecitazioni raccolte in proposte concrete per il programma elettorale.

Gli appuntamenti

Il calendario toccherà diversi ambiti della vita cittadina. Dopo l’appuntamento inaugurale di venerdì 13 (con tanti saluti alla scaramanzia), il 20 novembre sarà la volta di “Torino crea cultura”, seguito il 27 novembre da “Torino fa sport”. Il 4 dicembre si parlerà di mobilità con “Torino si muove”, l’11 dicembre di welfare e salute con “Torino cura” e il 18 dicembre di casa con “Torino abita”. Dopo la pausa natalizia, il percorso riprenderà il 15 gennaio con “Torino lavora”, dedicato al lavoro e all’impresa. Il 22 gennaio toccherà all’ambiente e alle sfide del cambiamento climatico con “Torino si adatta”. Il 29 gennaio sarà invece il turno di “Torino vive in quartieri sicuri”, mentre il 5 febbraio la chiusura sarà affidata a “Torino destinazione”, un tavolo dedicato al turismo e ai grandi eventi.

Ai tavoli sono invitati militanti, iscritti e amministratori delle forze politiche della coalizione, ma anche cittadini, associazioni, realtà sociali ed economiche, professionisti ed esperti. E, per non scontentare nessuno all’interno della coalizione, ogni incontro sarà coordinato a turno dai rappresentanti delle 17 forze politiche che compongono un’alleanza che va da Azione e Moderati fino ad Alleanza Verdi e Sinistra. Vaste programme.

La regia di Valle

Gran burattinaio è Daniele Valle, consigliere regionale del Partito Democratico e coordinatore del tavolo programmatico della coalizione. È lui a tenere le fila di un’operazione politica iniziata già a ottobre, con il primo incontro a porte chiuse del 3 ottobre a Palazzo Civico, e proseguita sabato scorso alla bocciofila “La Fréjus”, con padrone di casa l’ex capogruppo dem in Sala Rossa Michele Paolino.

Due riunioni preliminari, riservate ai rappresentanti delle forze politiche, necessarie per definire metodo, perimetro e priorità dell’alleanza. Una coalizione che comprende sensibilità diverse, se non agli antipodi (basti pensare alla Tav e ad Askatasuna), ma dalla quale, almeno finora, resta escluso il Movimento 5 Stelle. Nei confronti dei grillini, tuttavia, si continua a tenere una porta aperta, mentre proseguono le trattative sottobanco.

Valle, intanto, guarda oltre i tavoli: il progetto prevede anche un’iniziativa, sempre a nome dell’intera coalizione, in uno spazio aperto, come un mercato, una piazza o un giardino pubblico. “Se nei tavoli i cittadini vengono da noi, in questo modo siamo noi che andiamo dai cittadini”, è l’idea del consigliere dem. Ma data e modalità restano ancora da definire.

L’orizzonte del 2032

Il ruolo di Valle, con ogni probabilità, non si esaurirà con la campagna elettorale. Negli ambienti politici torinesi si guarda già, sia pure restando sul terreno delle ipotesi, alla successione del 2032, quando Lo Russo, in caso di rielezione, arriverebbe al termine del secondo mandato. Per Valle potrebbe aprirsi nel frattempo anche la possibilità di un ingresso nella prossima Giunta, un passaggio che gli consentirebbe di maturare un’esperienza amministrativa in Comune.

Passando dalla sedia ai tavoli, per Lo Russo e la coalizione che lo sostiene resta aperta una questione politica che va oltre il calendario dei dieci incontri: trasformare l’ascolto da strumento della campagna elettorale a pratica amministrativa continuativa. Perché il rapporto con i torinesi non si misura soltanto nella disponibilità a raccogliere proposte prima del voto, ma anche nella capacità di mantenere un dialogo diretto una volta tornati a Palazzo Civico. Visto com’è andata nei primi cinque anni, in tanti si aspettano un copione diverso.